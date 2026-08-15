Independence Day: राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त की खास दावत; छत्तीसगढ़ से गोवा और महाराष्ट्र तक के 7 व्यंजन होंगे मेन्यू में शामिल

गोवा की पारंपरिक मिठाई पटोलियो को पटोली या पटोले के नाम से भी जाना जाता है। इसे चावल के आटे के घोल या चावल के पेस्ट को भाप में पकाकर बनाया जाता है। इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ नारियल, गुड़ और इलायची की फिलिंग होती है। इसे सुगंधित हल्दी के पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। हल्दी के पत्तों के इस्तेमाल से इसमें खास खुशबू और स्वाद आता है। यह मिठाई मुलायम, हल्की मीठी और सुगंधित होती है।