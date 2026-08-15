श्रीनगर में CM उमर अब्दुल्ला ने फहराया तिरंगा, दूसरी तरफ लश्कर आतंकी के घर से आई ऐसी तस्वीर

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) में हुए घटनाक्रम से उन्हें एहसास हुआ कि 80 साल पहले जिन नेताओं ने फैसले लिए थे, वे सही थे। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पार के हालात "दर्द, अफसोस और गहरी परेशानी" लाते हैं।

उन्होंने कहा, "जब मैं आज बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पार उनके मौजूदा हालात को देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि 80 साल पहले हमारे नेताओं ने हमारे लिए जो फैसला लिया था, वह वाकई सही था। जिन्होंने 'हमलावर खबरदार' का नारा लगाया था, वे सही थे और उन्होंने जो कुर्बानी दी, वह पूरी तरह से सही थी।"