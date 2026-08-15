अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन और बाढ़ में 4 लोगों की मौत; 5 जवान लापता

दिबांग घाटी जिले में शुक्रवार शाम भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में '5थ ग्रेनेडियर' (5th Grenadier) के पासू पानी आर्मी कैंप के 2 Shelters (आश्रय स्थल) बह गए। बाढ़ के तेज बहाव में सेना के कुल 7 जवान बह गए थे, जिनमें से 2 जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 5 जवान अभी भी लापता हैं। वहीं, लापता सैन्य कर्मियों की पहचान हवलदार उपेंद्र, कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंदा के रूप में हुई है। '5थ ग्रेनेडियर' की दो खोज और बचाव टीमों के अलावा ITBP (58वीं बटालियन), GREF (62 RCC), स्थानीय स्वयंसेवकों और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। पासीघाट से SDRF की टीम भी अणिनी (Anini) के लिए रवाना हो चुकी है।