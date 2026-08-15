क्या सोनिया गांधी ने पूरे ‘वंदे मातरम’ गायन पर जताया एतराज? BJP के हमले पर कांग्रेस ने दी सफाई

Vande Mataram in Congress Headquarters: देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद 'वंदे मातरम’ का गायन हुआ। हालांकि, इस दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल, दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरे 'वंदे मातरम’ के गायन पर ऐतराज जताया। इसके बावजूद, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई ने हस्तक्षेप करते हुए पूरा गायन करवाया। इसको लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की लालजी देसाई से वार्ता भी हुई।