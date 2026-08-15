अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एबीवीपी को दी थी माफी मांगने की सलाह, सेक्रेटरी ने कर दिया था इनकार

अटल बिहारी वाजपेयी आज भी एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो विपक्ष का सम्मान करते हुए उसका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने एक बार ऐसे ही एक वाकये का जिक्र किया था। उन्होंने अटल स्मृति व्याख्यानमाला में बताया था कि जब वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे तो तुरंत दिल्ली आकर पीएम वाजपेयी से मिले और श्रीलंका के हालात पर चर्चा की। उन दिनों श्रीलंका में लिट्टे का आतंक था और वहां की सरकार बातचीत के जरिए समाधान में जुटी थी। नॉर्वे और जापान की मध्यस्थता में लिट्टे से बातचीत चल रही थी। विक्रमसिंघे ने बताया कि वह वाजपेयी से पहले भी इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे थे और उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि वह हमारे साथ हैं, लेकिन एक बार सारी बात सोनिया गांधी को भी समझा दें।