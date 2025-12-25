Atal Bihari Vajpayee: जब पीएम रहते भाषण देने से पहले नर्वस हो गए थे अटलजी, भूल गए एक पैर में जूता पहनना

चिट्ठी में पोखरण परमाणु परीक्षण को जायज ठहराते हुए लिखा गया था- हमारी सीमाओं पर परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। एक ऐसा देश भी यह परीक्षण कर चुका है, जिसने 1962 में भारत के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई की। बीते दशक में उससे हमारे संबंध सुधरे हैं, लेकिन सीमा विवाद अनसुलझा रहने के कारण अविश्वास का माहौल बना हुआ है। उस देश ने हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क को परमाणु हथियार संपन्न बनाने में भी मदद की। इस वजह से हमें उस पड़ोसी से भी हमले झेलने पड़े और हम लगातार आतंकवाद के शिकार बनते रहे हैं। यह बात सार्वजनिक होने पर चीन तो भड़का ही, अमेरिका ने भी भारत को ‘विलेन’ बता दिया।

अटल बिहारी वाजपेयी को इन परिस्थितियों में 15 अगस्त पर राष्ट्र के नाम पहला संबोधन देना था। संभवतः उनके नर्वस होने की यही वजह रही हो।