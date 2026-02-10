हिंदी सिनेमा का वो दशक जब कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती थी

Bollywood Comedy Films with Social Message: बॉलीवुड फिल्मों के लिए 2000 से 2010 तक का दौर एक ऐसा यादगार दौर था, जब जिंदगी की रफ्तार आज की जिंदगी की गति के मुकाबले काफी धीमी थी। Y2K (Year 2000) की चर्चाएं हो रहीं थीं, हाथों में फ्लिप और बेसिक फोन हुआ करते थे और सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। OTT किस चिड़िया का नाम है, लोगों को पता भी नहीं था। ये वही दौर था जब हॉलीवुड अपने सुपरस्टार्स के दम पर आगे बढ़ रहा था, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न अंग बॉलीवुड कुछ चुनिंदा बड़े सितारों के स्टारडम पर टिका हुआ था। इस सितारों में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स हर वीकेंड दर्शकों को थिएटर तक लाने का दम रखते थे। उस दौर में नई फिल्म रिलीज होना लोगों के लिए एक ट्रीट जैसा होता था।