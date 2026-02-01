1971 से कारगिल युद्ध तक बॉलीवुड वॉर फिल्मों की कहानी कितनी सच और कितनी काल्पनिक

Reality of Indian War Movies: इस साल बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई जो 1971 की इंडो-पाक युद्ध की असल कहानी से प्रेरित बताई जा रही है। इससे पहले सेकेण्ड लेफ्टिनेंट और परमवीर चक्र से सम्मानित अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी पर आधारित फिल्म 'इक्कीस' भी रिलीज हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों में 1971 की जंग की असल घटनाओं की कहानी को दिखाया गया है। लेकिन इन फिल्मों से पहले भी भारत और पाकिस्तान और भारत-चीन के बीच हुई जंगों पर भी कई फ़िल्में बनाई जा चुकी हैं। इनमें 'हकीकत' 'बॉर्डर', 'LOC कारगिल', 'शेरशाह', पिप्पा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन फिल्मों की कहानी पूरी तरह सच्ची होती है या इनकी कहानी बदलाव किया जाता है?