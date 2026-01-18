भारत की एक फिल्म, पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री पर भारी…

जब 'धुरंधर' फिल्म रिलीज हुई तो पाकिस्तान में खलबली मच गई, वजह थी फिल्म में दिखाई गई सच्चाई। फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी इलाके की खुनी कहानी, रहमान डकैत की दहशत और मेजर इक़बाल की क्रूरता के साथ-साथ मुंबई अटैक का सच सब कुछ दिखाया गया और पाकिस्तान की पोल खोल दी। सच्चाई देखकर फिल्म को पाकिस्तान समेत 6 देशों (मिडिल ईस्ट कंट्रीज) में बैन कर दिया गया। मगर फिर पाकिस्तानियों ने चोरी-छिपे मोबाइल फोन पर फिल्म देखी और फिल्म की तारीफ भी की। अगर सोचा जाए तो पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों का बहुत क्रेज रहता है। फिल्में तो पाकिस्तान में भी बनती हैं, लेकिन वहां की फिल्मों की इतनी चर्चा क्यों नहीं होती? क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है? आज इस आर्टिकल में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक तुलनात्मक विश्लेषण करने जा रहे हैं।