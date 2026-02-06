छत्तीसगढ़ में भी गहराता गेमिंग का जाल, वर्चुअल दुनिया में खो रहे बच्चे, बढ़ रही चिंता

गेमिंग लत के साइड इफेक्ट (photo source- Patrika)
मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा एक गेम… और असल जिंदगी में टूटता बचपन। गाजियाबाद की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ तीन मासूम बहनों की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस खामोशी की चीख है, जहां माता-पिता की व्यस्तता और बच्चों का अकेलापन उन्हें वर्चुअल दुनिया के जाल में धकेल देता है। जब घर में वक्त नहीं मिलता, तो मोबाइल गेम्स बच्चों को झूठा सहारा, झूठी जीत और झूठा महत्व देने लगते हैं। यह स्पेशल स्टोरी उसी खतरनाक गेमिंग लत की, जो चुपचाप बचपन निगल रही है… और पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग