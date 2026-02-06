6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

वीर सावरकर की वजह से लता मंगेशकर बनीं गायिका, पढ़ें उनके रुचिकर किस्से…

भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनके पिता ने पहले उनका नाम ‘हृदया’ रखा था, जो बाद में बदलकर न जाने कब ‘लता’ किया गया…

5 min read
Google source verification

मुंबई

image

Abhishek Mehrotra

image

Yatindra Mishra

Feb 06, 2026

Lata

भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर (इमेज सोर्स: पत्रिका.कॉम)

लता मंगेशकर भारतीय संगीत की दुनिया का वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके जीवन से सम्बन्धित छोटी-छोटी सूचनाओं से एक बड़ी कहानी बनायी जा सकती है, कुछ-कुछ उस तरह, जैसा कि वे ‘सीमा’ (1955) फ़िल्म के लिए हसरत जयपुरी के लिखे हुए गीत ‘सुनो छोटी सी गुड़िया की लम्बी कहानी’ में गाकर व्यक्त होती हैं। उनके जीवन के दिलचस्प ब्यौरों में यह बात शामिल रही है कि उन्होंने सबसे पहले शोलापुर के ‘नूतन थियेटर’ में अपने बाबा के साथ गायन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। वह भी राग खम्भावती के गायन के बाद, ‘मानापमान’ नाटक का ‘शूरा मी वन्दीले’ और ‘ब्रह्मकुमारी’ का ‘सुहास्या तुझे मानसी मोहि’ नाट्य गीत गाकर। बाद में वे उसी कार्यक्रम में अपने पिता की गोद में सिर रखकर मंच पर ही सोती रहीं और पण्डित दीनानाथ मंगेशकर का शास्त्रीय गायन सारी रात चलता रहा

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ में बदलता खेती का पैटर्न, गर्मी में धान की जगह सरसों, मक्का और दलहन की बुवाई

CG News: छत्तीसगढ़ में बदलता खेती का पैटर्न, गर्मी में धान की जगह सरसों, मक्का और दलहन की बुवाई
Patrika Special News

गायनेकोलॉजिस्ट से लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ तक: मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

Environmental Impact of Period Hygiene Products
Patrika Special News

एक फल की मौत… पूरी विरासत की कब्र! “करमन की बिही” अमरूद का अंत क्यों? जानें अनसुनी दर्द भरी कहानी

उजड़ते करमन के बगीचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Matheran pollution : एशिया का एकमात्र हिल स्टेशन माथेरान खतरे में, घोड़े फैला रहे यहां प्रदूषण

NGT report on Matheran pollution, horse dung causing air and water pollution
Patrika Special News

मुनीश सप्पल बोले- AI से निखरेगी कला, रचनात्मकता को कोई नुकसान नहीं...

भूतनाथ और पहेली जैसी प्रोडक्शन डिजाइनर मुनीश सप्पल बोले- AI से निखरेगी कला, रचनात्मकता को कोई नुकसान नहीं...(photo-patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.