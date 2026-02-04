एक फल की मौत… पूरी विरासत की कब्र! “करमन की बिही” अमरूद का अंत क्यों? जानें अनसुनी दर्द भरी कहानी

CG News: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अमरूद की खेती को लेकर किसानों में चिंता बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई गांवों में इसका अस्तित्व खतरे में है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में, नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, हाफ नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा गांव है करमन। यह गांव कभी अमरूद की खेती के लिए इतना मशहूर था कि बाजार में "करमन की बिही" सुनते ही लोग उसे हाथों-हाथ खरीद लेते थे। लेकिन आज यह विरासत धीरे-धीरे मिटती जा रही है।