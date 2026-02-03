Balochistan की आजादी के संघर्ष में महिलाएं क्यों ले और दे रही जान, पाकिस्तान में क्यों बुलाया जाता है इन्हें मुहाजिर?

Balochistan Pakistan News : पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर से सुलग उठा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सेना के 200 से ज्यादा सेना के जवानों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चे को नेतृत्व करने वाली कोई और नहीं, वहां की महिलाएं हैं। BLA का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध इस इलाके का लगातार दोहन करने में लगी हुई है। बलूचियों का कहना है कि इस दोहन का यहां के स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। विद्रोह का झंडा महिलाओं ने अपने हाथों में उठा रखा है। आइए जानते हैं कौन हैं विद्रोह का परचम लहराने वाली महिलाएं?