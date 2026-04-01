ALS In India : एक ‘गुमनाम’ बीमारी, हाल में 2 मौत, भारतीय पुरुषों को खतरा, इसके इलाज लिए हम कितने तैयार

ALS In India : इस दुर्लभ बीमारी से दो फेमस सेलेब की मौत दो माह के भीतर हो चुकी है। यह एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है। अगर पश्चिमी देशों से तुलना करें तो NIMHANS की रिपोर्ट कहती है कि ये भारतीय पुरुषों को 10-15 साल पहले होता है। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) को लेकर हमने भारत में इसका इलाज करने वाले न्यूरोसर्जन डॉ. रिंकू शर्मा से पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता ने बातचीत की। साथ ही डॉ. हिमांशु गुप्ता (सीनियर फिजिशियन) ने भी इसको लेकर हमें कुछ जानकारी दी।