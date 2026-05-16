Skin Cancer: त्वचा पर दिखने वाला मामूली दाना कहीं ‘बेसल सेल कार्सिनोमा’ तो नहीं? पहचानें इसके लक्षण और उपचार

Skin Cancer : बदलती जीवनशैली, बढ़ते प्रदूषण और धूप के अत्यधिक संपर्क (Sun Exposure) के कारण आजकल त्वचा से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें सबसे गंभीर और चिंताजनक बीमारी है- स्किन कैंसर (Skin Cancer)। त्वचा के कैंसर की जब भी बात आती है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा (Basal Cell Carcinoma या BCC) का ध्यान सबसे पहले आता है। राहत की बात यह है कि अन्य कैंसर की तुलना में यह बहुत धीमी गति से फैलता है और यदि सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए, तो इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बेसल सेल कार्सिनोमा क्या है और यह हमारी स्किन को किस तरह नुकसान पहुंचाता है।