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Skin Cancer: त्वचा पर दिखने वाला मामूली दाना कहीं ‘बेसल सेल कार्सिनोमा’ तो नहीं? पहचानें इसके लक्षण और उपचार

Basal Cell Carcinoma: त्वचा पर दिखने वाला मामूली दाना या मस्सा कहीं स्किन कैंसर तो नहीं? त्वचा कैंसर (Skin Cancer) का यह रूप लाइलाज नहीं है। यह शत प्रतिशत ठीक हो सकता है। यह बहुत धीमी गति से फैलता है, लेकिन समय रहते इसका उपचार शुरू होना भी जरूरी है। सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के डॉ. पुनीत अग्रवाल से जानें 'बेसल सेल कार्सिनोमा' (BCC) के शुरुआती लक्षण, मुख्य कारण और इलाज।

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भारत

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Chitra Badoliya

May 16, 2026

Silent Damage UV Radiation Cellular Mutation Sun-Smart Lifestyle

बेसल सेल कार्सिनोमा त्वचा से जुड़ा कैंसर है। (Photo : AI Generated)

Skin Cancer : बदलती जीवनशैली, बढ़ते प्रदूषण और धूप के अत्यधिक संपर्क (Sun Exposure) के कारण आजकल त्वचा से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें सबसे गंभीर और चिंताजनक बीमारी है- स्किन कैंसर (Skin Cancer)। त्वचा के कैंसर की जब भी बात आती है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा (Basal Cell Carcinoma या BCC) का ध्यान सबसे पहले आता है। राहत की बात यह है कि अन्य कैंसर की तुलना में यह बहुत धीमी गति से फैलता है और यदि सही समय पर इसकी पहचान कर ली जाए, तो इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बेसल सेल कार्सिनोमा क्या है और यह हमारी स्किन को किस तरह नुकसान पहुंचाता है।

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