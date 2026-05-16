Longest Serving Leaders: दुनिया के ऐसे नेता जिन्होंने कई दशकों तक किया राज, जानिए किसका शासन सबसे लंबा रहा

Longest Serving Leaders: किसी भी देश में सत्ता की कुर्सी पर कुछ साल टिके रहना बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन जब एक ही चेहरा दशकों तक देश की कमान संभालता रहे, तो वह सिर्फ नेता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई ताकतवर नेता हुए हैं, जिनके शासन के दौरान पीढ़ियां बदल गईं, दुनिया की राजनीति बदल गई, लेकिन उनकी सत्ता और पकड़ कमजोर नहीं हुई। किसी ने 50 साल तक देश चलाया, तो कोई 40 साल से ज्यादा सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। इन नेताओं ने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि अपने फैसलों, रणनीतियों और मजबूत राजनीतिक पकड़ से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिर कैसे इतने लंबे समय तक सत्ता पर बने रहे आइए समझते हैं।