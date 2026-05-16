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Longest Serving Leaders: दुनिया के ऐसे नेता जिन्होंने कई दशकों तक किया राज, जानिए किसका शासन सबसे लंबा रहा

Longest Serving Leaders: दुनिया की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने दशकों तक सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। किसी ने 50 साल तक देश चलाया, तो कोई 40 साल से ज्यादा समय तक सत्ता के केंद्र में बना रहा। लंबे समय तक एक ही नेतृत्व के बने रहने से कई देशों में स्थिरता देखने को मिली, वहीं कई जगह लोकतंत्र और सत्ता केंद्रीकरण को लेकर सवाल भी उठे। जानिए लंबे समय तक सत्ता में बने रहने वाले नेताओं की कहानी।

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भारत

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Ravendra Mishra

May 16, 2026

Authoritarian Rule Political Stability Powerful Rulers

दुनिया के ऐसे नेता, जिन्होंने वर्षों तक सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी।(AI)

Longest Serving Leaders: किसी भी देश में सत्ता की कुर्सी पर कुछ साल टिके रहना बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन जब एक ही चेहरा दशकों तक देश की कमान संभालता रहे, तो वह सिर्फ नेता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई ताकतवर नेता हुए हैं, जिनके शासन के दौरान पीढ़ियां बदल गईं, दुनिया की राजनीति बदल गई, लेकिन उनकी सत्ता और पकड़ कमजोर नहीं हुई। किसी ने 50 साल तक देश चलाया, तो कोई 40 साल से ज्यादा सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। इन नेताओं ने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि अपने फैसलों, रणनीतियों और मजबूत राजनीतिक पकड़ से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिर कैसे इतने लंबे समय तक सत्ता पर बने रहे आइए समझते हैं।

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