हौसले का पुल! 15 दिन में जवानों ने बना दिया 60 मीटर लंबा रास्ता, अबूझमाड़ के गांव को मिली बड़ी राहत

Narayanpur news(photo-patrika)
Narayanpur Special Story: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित कुड़मेल गांव के लोगों के लिए हर बरसात बड़ी परेशानी लेकर आती थी। तेज बारिश में पास का नाला उफान पर आ जाता था, जिससे गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता था। ऐसे में स्कूल जाना, अस्पताल पहुंचना और राशन जैसी जरूरी चीजें लाना मुश्किल हो जाता था। कई बार हालात इतने खराब हो जाते थे कि बीमार लोगों को खाट पर उठाकर जोखिम भरे तरीके से नाला पार कराया जाता था, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाई होती थी।
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