Job Loss India: दुनिया में 1 लाख टेक कर्मचारियों की छंटनी, AI के चलते भारत में भी जा रही नौकरियां

Job Loss India: युवाओं का सपना होता है कि वह अच्छी पढ़ाई करे, मेहनत करे और फिर ऐसी नौकरी पाए, जहां अच्छी सैलरी के साथ बेहतर और सुरक्षित भविष्य मिले। पिछले कुछ दशकों से टेक सेक्टर रोजगार के लिहाज से युवाओं की पहली पसंद है। इसकी वजह वहां लाखों की पैकेज वाली सैलरी और कैरियर में अपेक्षाकृत पारदर्शी विकास है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस सेक्टर में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है।