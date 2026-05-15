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Job Loss India: दुनिया में 1 लाख टेक कर्मचारियों की छंटनी, AI के चलते भारत में भी जा रही नौकरियां

Job Loss India: युवाओं के सामने नौकरी का संकट तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर की टेक कंपनियों में लगातार छंटनी हो रही है। AI और ऑटोमेशन के चलते नई भर्तियां कम हो रही हैं। भारत में भी बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। फ्रेशर्स और छोटे शहरों के युवाओं के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में अब सिर्फ डिग्री नहीं आधुनिक स्किल्स और तकनीकी ज्ञान भी बेहद जरूरी हो गया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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भारत

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Ravendra Mishra

May 15, 2026

Youth Unemployment Tech Layoffs AI Impact

टेक सेक्टर में छंटनी और बढ़ती बेरोजगारी से लाखों युवाओं के भविष्य अधर में (AI)

Job Loss India: युवाओं का सपना होता है कि वह अच्छी पढ़ाई करे, मेहनत करे और फिर ऐसी नौकरी पाए, जहां अच्छी सैलरी के साथ बेहतर और सुरक्षित भविष्य मिले। पिछले कुछ दशकों से टेक सेक्टर रोजगार के लिहाज से युवाओं की पहली पसंद है। इसकी वजह वहां लाखों की पैकेज वाली सैलरी और कैरियर में अपेक्षाकृत पारदर्शी विकास है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस सेक्टर में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है।

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