US Army In Europe: अमेरिका ने यूरोपीय देशों में क्यों तैनात कर रखे हैं अपने 70 हजार सैनिक, ऐसा करने के पीछे क्या है उनकी मंशा?

US Army In Europe: वैश्विक कूटनीति और रक्षा रणनीतियों के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दशकों तक यूरोप को अपना सबसे अहम सुरक्षा घेरा मानने वाले अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाने वाला है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, आज भी यूरोप के कई देशों में हजारों अमेरिकी सैनिक दिन-रात तैनात रहते हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे जर्मनी से 5,000 जवानों को वापस बुलाने जा रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यूरोप से अपने कदम पीछे क्यों खींच रही है? क्या अमेरिका का फोकस अब यूरोप से हटकर किसी नए मोर्चे पर शिफ्ट हो रहा है? इस रणनीति को समझते हैं।