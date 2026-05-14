Earbuds causes Hearing loss : सोते समय ईयरबड्स लगाना, सुकून या सेहत से समझौता?

Earbuds causes Hearing loss: हमारी बदलती जीवनशैली में डिजिटल गैजेट्स अब केवल उपकरण नहीं, बल्कि शरीर का अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं। स्मार्टफोन के बाद अगर कोई चीज हमारे सबसे करीब है, तो वह है 'ईयरबड्स'। ऑफिस की मीटिंग्स से लेकर जिम के वर्कआउट तक, ये हमारे कानों में फिट रहते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह आदत हमारे 'बेडरूम' तक पहुंच जाती है। कई लोग रात को नींद न आने की समस्या (Insomnia) या बाहरी शोर को काटने के लिए ईयरबड्स लगाकर सोने लगे हैं। लेकिन मेडिकल साइंस और कान के विशेषज्ञों (ENT Specialists) के अनुसार, यह लंबे समय में आपके सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से खत्म कर सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।