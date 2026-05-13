Good Parenting: आप हैप्पी तो बच्चा भी हैप्पी; अपनाएं पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट!

Good Parenting : माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की खुशी के लिए महंगे खिलौनों, बेहतरीन स्कूल और सुख-सुविधाओं का अंबार लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की सच्ची खुशी का रिमोट कंट्रोल असल में आपके अपने व्यवहार और मानसिक स्थिति में छिपा होता है? एक शोध के अनुसार, बताता है कि आपकी खुशी का एक बड़ा हिस्सा आपके माता-पिता के जीन (Genes) से प्रभावित होता है। यानी, अगर आप खुद को खुशमिजाज रखेंगे, तो आपके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से एक खुशहाल और सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ बड़े होंगे।