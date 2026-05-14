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Patrika Special News

अब Salary के लिए नौकरी! भारत में बढ़ रहा Silent Resignation ‘नया वर्कप्लेस क्राइसिस’

Silent Resignation in India: सोशल मीडिया पर दिखा ट्रेंड लोग सामने आकर बता रहे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन काम से इमोशनली हो चुके हैं डिस्कनेक्ट (Silent Resignation), कुछ लोग सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे नौकरी? आखिर क्या कहता है मनोविज्ञान? क्यों बढ़ रहा ये नया और खतरनाक ट्रेंड?

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भोपाल

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Sanjana Kumar

May 14, 2026

Silent Resignation Workplace crisis

Silent Resignation Workplace crisis (creative Generated by AI)

Silent Resignation India: सुबह 5 बजे अलार्म बजता है… नींद खुलती है… लेकिन फिर ऑफिस जाने का मन नहीं होता… बॉस की डांट और सैलरी कटने का डर जागने को मजबूर करता है और मिनटों में तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाते हैं… सबको विश किया और हंसते-बोलते काम कंप्लीट भी। शाम को घर लौटने पर भी व्यक्ति खुश नजर आता है। लेकिन नौकरीपेशा लाइफस्टाइल का ये चेहरा जैसा नजर आ रहा है वास्तव में अब ऐसा नहीं रहा… अब मन के भीतर एक बड़ा बदलाव चुपचाप पनप रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारी अब नौकरी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उससे एक दूरी मेंटेन कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे Sillent Resignation या Quiet Quitting का नया दौर कह रहे हैं। Patrika.com पर पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट…

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