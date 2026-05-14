अब Salary के लिए नौकरी! भारत में बढ़ रहा Silent Resignation ‘नया वर्कप्लेस क्राइसिस’

Silent Resignation India: सुबह 5 बजे अलार्म बजता है… नींद खुलती है… लेकिन फिर ऑफिस जाने का मन नहीं होता… बॉस की डांट और सैलरी कटने का डर जागने को मजबूर करता है और मिनटों में तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाते हैं… सबको विश किया और हंसते-बोलते काम कंप्लीट भी। शाम को घर लौटने पर भी व्यक्ति खुश नजर आता है। लेकिन नौकरीपेशा लाइफस्टाइल का ये चेहरा जैसा नजर आ रहा है वास्तव में अब ऐसा नहीं रहा… अब मन के भीतर एक बड़ा बदलाव चुपचाप पनप रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारी अब नौकरी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उससे एक दूरी मेंटेन कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स इसे Sillent Resignation या Quiet Quitting का नया दौर कह रहे हैं। Patrika.com पर पढ़ें संजना कुमार की खास रिपोर्ट…