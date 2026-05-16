आम की गुठली बनी गांव की नई करेंसी, बस्तर में महिलाओं ने रचा आत्मनिर्भरता का नया मॉडल

Women Empowerment: प्राकृतिक संपदा से समृद्ध बस्तर अब सिर्फ वनोपज के लिए ही नहीं, बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता के नए मॉडल के लिए भी पहचान बना रहा है। परलकोट क्षेत्र की महिलाओं ने आम की बेकार समझी जाने वाली गुठलियों को कमाई, ईंधन और रोजगार का जरिया बनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। यह पहल न केवल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ा रही है, बल्कि यह भी साबित कर रही है कि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के सहारे गांवों में ही आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है।