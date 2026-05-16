Public Transport के इस्तेमाल पर PM मोदी की अपील, जानिए कौन से शहर कितने हैं तैयार

Public Transport in India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मध्य पूर्व संकट के मद्देनजर देश के लोगों से यह अपील की कि वे एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचें। वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, वीआईपी लाव लश्कर में कमी और सार्वजनिक परिवहन से आना-जाना करें। उन्होंने जनता से यह भी अपील की खाना बनाने के तेल में 10 फीसदी की कटौती करें। उनकी इस अपील में देशवासियों से सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल करने के बाद यह जानना जरूरी है कि देश के अलग-अलग शहरों में इस मोर्चों पर क्या हालात हैं?