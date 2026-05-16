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Public Transport के इस्तेमाल पर PM मोदी की अपील, जानिए कौन से शहर कितने हैं तैयार

Public Transport: मध्य पूर्व संकट के चलते दुनिया में कई स्तरों पर संकट अब साफ दिखने लगा है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आम जनता से अपील करते हुए कहा कि निजी परिवहन की बजाय सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के शहर पीएम की अपल को असरदार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएं हैं? आइए जानते हैं कि देश में अलग-अलग शहरों में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था कितनी पुख्ता है।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 16, 2026

Public transport India PM Modi public transport appeal

भारत में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दरकार (Photo: IANS)

Public Transport in India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मध्य पूर्व संकट के मद्देनजर देश के लोगों से यह अपील की कि वे एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचें। वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग, वीआईपी लाव लश्कर में कमी और सार्वजनिक परिवहन से आना-जाना करें। उन्होंने जनता से यह भी अपील की खाना बनाने के तेल में 10 फीसदी की कटौती करें। उनकी इस अपील में देशवासियों से सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल करने के बाद यह जानना जरूरी है कि देश के अलग-अलग शहरों में इस मोर्चों पर क्या हालात हैं?

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