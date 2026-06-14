Privatization: सरकारी कंपनियों का निजीकरण, आम आदमी की जेब पर कितना असर?

Privatization of government companies: देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट प्लेयर के हाथों में दे दिया है। इसमें आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली आईएमपीसीएल से लेकर स्टील बनाने वाली नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। सरकार ने इन कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और खजाने को और मजबूत बनाने के लिए किया है। लेकिन आम आदमी के ऊपर इसका निजीकरण के बाद उनकी जेब पर क्या असर होने वाला है?