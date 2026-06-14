World Blood Donor Day 2026 : बूंद-बूंद खून से चीन को शिकस्त; भारत को रक्तदान में टॉप पर पहुंचाने वाले ‘महानायक’ हैं मजदूर

World Blood Donor Day 2026 | अमर सिंह नायक की फाइल फोटो | Credit- Patrika
World Blood Donor Day 2026 Story : देश को मजदूरों का पसीना सींचता है और अब यही श्रमिक रक्तदान करके देश की तस्वीर भी बदल रहे हैं। डब्ल्यूएचओ (WHO) ने बताया कि असम के डिपो वर्कर ज्ञान चंद जैन (जिन्हें बिल्लू जी के नाम से जाना जाता है) ने पिछले 3 दशकों में 114 बार रक्तदान किया है। इसी तरह राजस्थान के मजदूर अमर सिंह नायक हैं, जो करीब 108 बार खून दान करके लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। भारत के ये वर्कर ही हैं जिन्होंने खून देकर चीन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग