गर्भावस्था में वेतन, ओवरटाइम का दोगुना पैसा और न्यूनतम मजदूरी… क्या घरेलू कामगार जानते हैं अपने अधिकार?

देश के नए श्रम ढांचे में घरेलू कामगारों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में रखा गया है। कोड ऑन वेजेज 2019 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जैसे प्रावधानों के तहत न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन भुगतान और ओवरटाइम के बदले अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया गया है। श्रम विशेषज्ञ सीए चेतन तरवानी के मुताबिक, “यदि किसी कामगार से तय समय से अधिक काम लिया जाता है तो उसे ओवरटाइम का अतिरिक्त भुगतान मिलना चाहिए। इसी तरह वेतन भी तय समय सीमा में देना अनिवार्य है।”