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RRB Exam 2026: रेलवे भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी राहत! रायपुर से चलने वाली इन ट्रेनों में बढ़े एक्स्ट्रा कोच

Raipur RRB Exam: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) परीक्षा को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 से 23 अगस्त तक कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है, ताकि अभ्यर्थियों को यात्रा में सुविधा मिल सके।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 02, 2026

RRB Exam 2026

RRB Exam 2026: रेलवे भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी राहत(photo-patrika

RRB Exam 2026: छत्तीसगढ़ में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 2 अगस्त से 23 अगस्त तक कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इससे अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ से राहत मिलने की उम्मीद है।

Railway Exam Special Train: RRB परीक्षा को लेकर रेलवे की विशेष तैयारी

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार विभिन्न शहरों से परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करते हैं। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुछ प्रमुख एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त जनरल और सेकेंड सीटिंग कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे का उद्देश्य अभ्यर्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है।

रायपुर-कोरबा हसदेव एक्सप्रेस में मिलेगा अतिरिक्त कोच

रायपुर-कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 18249/18250) में रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जाएगा। यह सुविधा 18249 रायपुर-कोरबा एक्सप्रेस में 2 से 23 अगस्त तक और 18250 कोरबा-रायपुर एक्सप्रेस में 3 से 24 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। रेलवे का मानना है कि इससे परीक्षा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ कम होगी और रायपुर-कोरबा रूट पर यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी।

इन ट्रेनों में भी बढ़ाई गई सुविधा

रेलवे ने अन्य प्रमुख रूटों पर भी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 18257/18258 बिलासपुर-चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस में 18257 पर 3 से 22 अगस्त तक और 18258 पर 4 से 23 अगस्त तक एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या 58221/58222 चिरमिरी-चंदिया रोड-चिरमिरी पैसेंजर में भी 4 से 23 अगस्त तक दोनों दिशाओं में एक-एक अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे परीक्षा देने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान राहत मिलेगी।

जनशताब्दी एक्सप्रेस में बढ़ेगी सीटिंग क्षमता

गाड़ी संख्या 12070/12069 गोंदिया-रायगढ़-गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सेकेंड सीटिंग कोच लगाया जाएगा। यह सुविधा 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी में 2 से 22 अगस्त तक और 12069 रायगढ़-गोंदिया जनशताब्दी में 3 से 23 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त कोच जुड़ने से परीक्षा के दौरान यात्रियों की भीड़ कम होगी और अभ्यर्थियों को सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। अतिरिक्त कोच लगाने का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा देना है। रेलवे ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी और कोच संबंधी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे पूछताछ सेवा से जरूर जांच लें। इससे यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा।

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Updated on:

02 Aug 2026 08:46 am

Published on:

02 Aug 2026 08:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / RRB Exam 2026: रेलवे भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी राहत! रायपुर से चलने वाली इन ट्रेनों में बढ़े एक्स्ट्रा कोच

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