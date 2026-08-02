RRB Exam 2026: रेलवे भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी राहत! रायपुर से चलने वाली इन ट्रेनों में बढ़े एक्स्ट्रा कोच

रेलवे ने अन्य प्रमुख रूटों पर भी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 18257/18258 बिलासपुर-चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस में 18257 पर 3 से 22 अगस्त तक और 18258 पर 4 से 23 अगस्त तक एक अतिरिक्त जनरल कोच लगाया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या 58221/58222 चिरमिरी-चंदिया रोड-चिरमिरी पैसेंजर में भी 4 से 23 अगस्त तक दोनों दिशाओं में एक-एक अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे परीक्षा देने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान राहत मिलेगी।