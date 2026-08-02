Chhattisgarh Weather Update: बारिश थमी तो बढ़ी उमस! रायपुर में 33°C के पार पहुंचा पारा, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में लगातार कई दिनों तक हुई बारिश के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में शनिवार को बारिश थमने के साथ ही तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि दोपहर के समय पचपेड़ीनाका सहित कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन इससे मौसम में ज्यादा राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना कम है और आने वाले दिनों में अधिकांश जिलों में केवल छिटपुट बारिश होने के आसार हैं।