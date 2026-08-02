Chhattisgarh BJP Crisis: 100 से ज्यादा इस्तीफों ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन! आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के BJP कार्यकर्ताओं में है नाराजगी?

यह पहली बार नहीं है जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची हो। इससे पहले भी कई जिलों से संगठनात्मक असंतोष और पदाधिकारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें मिल चुकी हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित 'सहयोग केंद्र' के दौरान भी कई कार्यकर्ताओं और छोटे पदाधिकारियों ने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और मंत्रियों द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। कई कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा था कि आम जनता के काम समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे संगठन की छवि प्रभावित हो रही है।