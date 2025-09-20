छत्तीसगढ़ PSC घोटाला… CBI की छापेमारी में पेपर लीक और गलत चयन के 7 आरोपी गिरफ्तार

इसमें 18 नवंबर 2024 को तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल, इसके बाद 10 जनवरी 2025 को नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष के भतीजे, डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित) और ललित गणवीर (तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ) 12 जनवरी 2025 को शशांक गोयल और भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित) के साथ ही साहिल सोनवानी (डीएसपी पद के लिए चयनित) को गिरफ्तार किया गया। उक्त सभी आरोपी जेल भेजे गए हैं।