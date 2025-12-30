30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मरीजों के लिए राहत भरी खबर! ओपीडी-आईपीडी पर्ची में गलती सुधरवाने को मिलेगा 24 घंटे का समय

Ambedkar Hospital Raipur: आंबेडकर अस्पताल में ओपीडी और आईपीडी पर्ची में नाम, पिता का नाम व पता गलत होने पर सुधार के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 30, 2025

आंबेडकर अस्पताल प्रबंधन की नई व्यवस्था (photo source- Patrika)

आंबेडकर अस्पताल प्रबंधन की नई व्यवस्था (photo source- Patrika)

Ambedkar Hospital Raipur: आंबेडकर अस्पताल में ओपीडी व आईपीडी पर्ची में नाम, पिता का नाम व पता गलत होने पर सुधारने के लिए परिजनों को 24 घंटे दिए जाएंगे। ओपीडी व इनडोर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर इसकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक पर्ची में गलती होने पर सुधारने का कोई विकल्प नहीं होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नाम सुधरवाने के लिए अस्पताल का चक्कर भी लगाना पड़ता था। कई बार क्लेम भी अटक जाता था।

Ambedkar Hospital Raipur: आंबेडकर अस्पताल की नई व्यवस्था

अस्पताल जाने वाले मरीज कई बार ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर में गलत नाम लिखवा देते हैं। पर्ची बनने के बाद वे इसे चेक भी नहीं करते। ये गलती कई कारणों से होती है। मसलन नाम गलत बताने पर या ऑपरेटर के गलत सुनने पर। इसलिए कई बार काउंटर पर आधार कार्ड मांगा जाता है, जिससे नाम, पिता के नाम व पते में कोई गलती न हो। काउंटर पर आधार कार्ड दिखाने को अनिवार्यता की तरह पेश करने पर इसे अब मांगा भी नहीं जाता। इसलिए गलती की गुंजाइश बनी रहती है।

कई लोग अपने परिचित या परिजनों का निक नाम भी बता देते हैं, जिससे फ्री इलाज में भी दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में अलग नाम व पर्ची में अलग नाम होने से फ्री इलाज का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में परिजनों को कैश देकर इलाज कराना पड़ता है। मरीज भी अधीक्षक सहायक अधीक्षक कार्यालय का चक्कर लगाते रह जाते हैं। ओपीडी पर्ची में जरूरी नाम गलत होने पर मरीज के भर्ती होने की स्थिति में यही गलती इनडोर पर्ची में भी होगी। इसलिए मरीजों की दिक्कत कम नहीं होगी।

मृत्यु प्रमाणपत्र में भी सही नाम अनिवार्य, नहीं तो चक्कर

Ambedkar Hospital Raipur: अस्पताल में ओपीडी पर्ची के अनुसार इनडोर पर्ची बनाई जाती है। अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो मृत्यु प्रमाणपत्र भी गलत बन जाता है। इससे मरीज के परिजन जरूरी क्लेम नहीं कर सकते। नाम सुधरवाने के लिए उन्हें अस्पताल प्रबंधन का चक्कर लगाना पड़ता है।

यही नहीं डेथ सर्टिफिकेट तभी बनेगा, जब संबंधित विभाग से इलाज वाली फाइल मेडिकल रिकार्ड विभाग में पहुंचेगी। फाइल नहीं पहुंचने पर डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता। ऑब्स एंड गायनी व जनरल मेडिसिन में फाइलें देर से पहुंच रही थीं। इस व्यवस्था में सुधार करवाया गया है। ताकि बाहर से आने वाले परिजनों को भटकना न पड़े।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 08:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मरीजों के लिए राहत भरी खबर! ओपीडी-आईपीडी पर्ची में गलती सुधरवाने को मिलेगा 24 घंटे का समय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

INC की सहमति से बड़ा फैसला! 10 पर्सेंटाइल अभ्यर्थियों को भी बीएससी नर्सिंग में मिलेगा एडमिशन

बीएससी नर्सिंग में दाखिला (photo source- Patrika)
रायपुर

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26: टूल किट जारी

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26: टूल किट जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास क्षेत्र में नया कीर्तिमान,एक वर्ष में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय

CG News: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास क्षेत्र में नया कीर्तिमान,एक वर्ष में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय
रायपुर

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट
Patrika Special News

कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, गणतंत्र दिवस के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन

कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, गणतंत्र दिवस के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.