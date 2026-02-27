CG Weather: प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रही राजधानी, 33.6 डिग्री पर पंहुचा पारा, अगले एक सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी

CG Weather: राजधानी गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रही। पारा 33.6 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 0.4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि होगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ तो राजधानी में पारा 38 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि मार्च में यह कोई रेकॉर्ड नहीं होगा। मार्च में अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने का रेकार्ड है।