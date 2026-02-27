सीएसएमसीएल घोटाला केस, अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा 12 तक भेजे गए जेल,

रायपुर। सीएसएमसीएल घोटाले में अनवर ढेबर और डीएमएफ में पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा से पूछताछ करने के 12 मार्च तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इसकी अवधि पूरी होने पर गुरूवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। जहां अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है।