CG News: सदन में धान खरीदी पर हंगामा, विपक्ष के विधायक निलंबित, सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी

प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा से पिछले 12 महीनों में पकड़े गए अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों की सूची मांगी थी। इसके लिखित जवाब में डिप्टी सीएम शर्मा ने 282 प्रकरणों से जुड़े आरोपियों के नाम बताए। इसमें चर्चित ड्रग्स केस से जुड़ी नव्या मलिक का नाम नहीं था। इस पर भूपेश ने सवाल पूछा कि नाव्या का नाम सूची में क्यों नहीं है? इसका विदेश से क्या कनेक्शन है? कितनी बार विदेश गई और किनके साथ गई? इस पर डिप्टी सीएम ने कहा, इसका परीक्षण कराएंगे। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने बताया कि बघेल ने अंतरराज्यीय तस्कर की बात कही, लेकिन जिस आरोपी का नाम 2 राज्यों में नहीं होगा, उसे अंतरराज्यीय कैसे कहेंगे? रही बात नव्या मलिक की तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।