हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली रितु सैनी पर एसिड से हमला किया गया था।उन पर 26 मई, 2012 को एसिड से हमला किया गया। उनके पिता का अन्य लोगों के साथ संपत्ति विवाद था। ये घटना उस दिन शाम 4.30 बजे की है। रितु बताती हैं कि जब मैं प्रेम नगर चौक पहुंची, मोटरसाइकिल पर सवाल दो युवक उसके पास आए और इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, बाइक पर पीछे बैठे एक युवक ने मुझपर तेजाब फेंक दिया। हालांकि, वह इस हमले में बच गई, लेकिन उनका चेहरा खराब हो गया। वह वर्तमान में अन्य एसिड हमले की शिकार लड़कियों के साथ ताज नगरी आगरा में कॉफी शॉप चला रही हैं। कैफे से जुड़ी सैनी सहित अन्य लड़कियों का कहना है कि ऐसा कर वह महिला अधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके। कैफे का नाम "शीरोज कैफे" है। रितु के साथ साथ लक्ष्मी, रूपा, चंचल और सोनम इस कैफे से जुड़ी हुई हैं।

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