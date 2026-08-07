खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कहां मिलेगा लाइसेंस? समझे पूरी गाइड

खुद की खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने की योजना बना रहे लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना बेहद जरूरी है। इस खबर में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए गाइलाइन, जरूरी दस्तावेज, लाइसेंस प्रक्रिया और व्यवसाय से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी गई है। यह जानकारी किसान भाइयों एवं खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।