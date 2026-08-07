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खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कहां मिलेगा लाइसेंस? समझे पूरी गाइड

क्या आप खुद की खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने का प्लान बना रहे हैं? समझिए दुकान के लिए कैसे मिलेगा लाइसेंस, क्या है योग्यता और जरूरी दस्तावेज?
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 07, 2026

Agricultural products and fertilizers shop

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)

खुद की खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने की योजना बना रहे लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना बेहद जरूरी है। इस खबर में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए गाइलाइन, जरूरी दस्तावेज, लाइसेंस प्रक्रिया और व्यवसाय से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी गई है। यह जानकारी किसान भाइयों एवं खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

क्या हैं लाइसेंस के नियम?

खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस व्यवसाय के लिए एक लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। इस व्यवसाय में आने वाले अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने होते हैं। ऐसे व्यवसाय के लिए प्रमुख रूप से 3 प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं-

  • उर्वरक (फर्टिलाइजर) रिटेल रजिस्ट्रेशन- यह Fertilizer Control Order, 1985 के अंतर्गत आता है। यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दुकान के लिए अलग से आवेदन करना होता है। इसके साथ ही सब्सिडी वाले उर्वरक केवल आधार-PoS मशीन से ही बेचे जा सकते हैं।
  • बीज विक्रेता (Seed Dealer) लाइसेंस- यह लाइसेंस Seeds Act, 1966 और Seeds Control Order, 1983 के अंतर्गत आता है। दुकान पर बीज की बेचने के लिए यह लाइसेंस लेना होगा। बीज विक्रेता लाइसेंस के लिए कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना पर्याप्त हो सकता है, लेकिन कई राज्यों में कृषि या विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा की आवश्यकता होती है।
  • कीटनाशक (Insecticide/Pesticide) रिटेल लाइसेंस- यह Insecticides Act, 1968 और Rules, 1971 के अंतर्गत आता है। इसके लिए आवेदक के पास B.Sc. (रसायन या कृषि) या DAESI डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

इन तीनों लाइसेंस के अतिरिक्त, दुकान खोलने पर दुकानें एवं प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन (यदि बिक्री पर GST लागू हो), और Udyam रजिस्ट्रेशन (लघु उद्योग पहचान) की आवश्यकता होगी। लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान का किराया या स्वामित्व प्रमाण, दुकान का नक्शा, फोटो, GST प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), और सप्लायर से अधिकृत पत्र शामिल होते हैं।

राज्यों के अनुसार लाइसेंस की प्रक्रिया

  • बिहार में कृषि विभाग की वेबसाइट पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी।
  • ओडिशा में नए लाइसेंस के लिए शुल्क लगभग ₹1,000 और नवीनीकरण के लिए ₹500 है। नए लाइसेंस के आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है और SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है।
  • त्रिपुरा में रिटेलर के लिए लाइसेंस शुल्क ₹1,250 है और नवीनीकरण की फीस भी लगभग इतनी ही है। त्रिपुरा में लाइसेंस लेने की योग्यता में B.Sc. (कृषि/रसायन), कृषि डिप्लोमा या MANAGE से 6 माह का प्रमाणपत्र कोर्स शामिल है।
  • पश्चिम बंगाल में एकल विंडो ऑनलाइन सिस्टम है, जहां नए लाइसेंस, नवीनीकरण, संशोधन और डुप्लिकेट प्रति के लिए आवेदन किया जा सकता है। स्वयं का योग्यता प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले अपनी योग्यता सुनिश्चित करें : स्वयं योग्य हों या योग्य व्यक्ति को नियुक्त करें।
  2. दुकान और गोदाम का स्थान निर्धारित करें : ऐसा स्थान जहां बीज और रसायन सुरक्षित रूप से रखे जा सकें।
  3. संबंधित राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या CSC/साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन करें।
  4. सभी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क जमा करें।
  5. कृषि अधिकारी द्वारा दुकान और गोदाम का निरीक्षण किया जाएगा।
  6. निरीक्षण सफल होने पर लाइसेंस जारी होता है, जिसकी वैधता सामान्यतः 2 से 5 वर्ष होती है।
  7. सब्सिडी वाले उर्वरक के लिए Aadhaar-PoS मशीन की व्यवस्था करें।
  8. GST, Shops & Establishment, Udyam आदि रजिस्ट्रेशन करवा लें।
  9. स्टॉक और बिक्री रजिस्टर बनाए रखें, क्योंकि निरीक्षण के समय यह दिखाना आवश्यक होता है।

लाइसेंस लेना क्यों जरूरी?

खुद की खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस के बिना उत्पाद बेचना दुकानदार को भारी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के इस प्रकार के उत्पाद बेचना या दुकान चलाना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर बड़ा जुर्माना लग सकता है और दुकान बंद कराई जा सकती है। इसलिए अपना व्वयवसाय शुरू करने से पहले जानकारी जुटाएं और अपनी योग्यता देखें।

यदि आपके पास B.Sc. या डिप्लोमा नहीं है, तो DAESI या MANAGE जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर विचार करें। इसके बाद अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समझें। दस्तावेज तैयार रखें, आवेदन करें और निरीक्षण के लिए तैयार रहें। लाइसेंस प्राप्त होते ही आप दुकान खोल सकते हैं और किसान समुदाय की सेवा कर सकते हैं।

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Updated on:

07 Aug 2026 07:34 pm

Published on:

07 Aug 2026 07:34 pm

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