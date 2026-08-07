अगस्त 2026 में बना रहे यात्रा का प्लान? जानिए कौन-सी तिथियां हैं सबसे शुभ

अगस्त 2026 में यात्रा के लिए शुभ तिथियां। (फोटोः एआई)
अगस्त 2026 में अगर आप, परिवार के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। पंचांग और ज्योतिष की परंपरा में कुछ तिथियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। इस लेख में हम आपको उन तिथियों की जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि ये समय यात्रा के लिए क्यों अनुकूल हैं और आप अपनी यात्रा को और भी लाभकारी कैसे बना सकते हैं?
हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, अगस्त 2026 में ये तिथियां यात्रा के लिए शुभ मानी जा रही हैं:
ये तिथियां ज्योतिषीय दृष्टि से अनुकूल मानी जा रही हैं, क्योंकि इन दिनों ग्रह-नक्षत्र और तिथि की स्थिति यात्रा के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।
– 14 अगस्त (शुक्रवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, द्वितीया तिथि) – सामान्य रूप से अनुकूल
– 19 अगस्त (बुधवार, स्वाति नक्षत्र, सप्तमी तिथि) – अत्यधिक अनुकूल
– 26 अगस्त (बुधवार, श्रवण नक्षत्र, त्रयोदशी तिथि) – अत्यंत शुभ
पंचांग में अन्य शुभ तिथियां भी यात्रा के लिए अनुकूल बताई गई हैं, जैसे:
– 17 अगस्त (पंचमी, चित्रा नक्षत्र)
– 25 अगस्त (द्वादशी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र)
इन तिथियों को शुभ मानने के पीछे ज्योतिषीय कारण हैं, जैसे तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति। उदाहरण के लिए, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का अनुकूल संयोग यात्रा में सफलता और सुखद अनुभव लाता है। विदेश यात्रा के मुहूर्त में विशेष नक्षत्र, जैसे स्वाति और श्रवण, को सफलता और सहजता के लिए अनुकूल माना जाता है।
– यात्रा की तारीख तय करते समय परिवार की सुविधा और स्कूल/ऑफिस की छुट्टियों का भी ध्यान रखें।
– पंचांग के अनुसार सुबह का समय शुभ माना जाता है, इसलिए सुबह की यात्रा को प्राथमिकता दें।
– राहुकाल और दिशा शूल जैसी ज्योतिषीय बाधाओं से बचें, पंचांग में ये स्पष्ट रूप से दिए होते हैं।
– विदेश यात्रा के लिए विशेष मुहूर्त (14, 19, 26 अगस्त) को प्राथमिकता दें, विशेषकर यदि यह लंबी या महत्वपूर्ण यात्रा है।
उदाहरण के तौर पर:
यदि आप 17 अगस्त को यात्रा शुरू करते हैं, तो यह पंचमी तिथि और चित्रा नक्षत्र के कारण शुभ मानी जाती है। यदि यह विदेश यात्रा है, तो 19 या 26 अगस्त को चुनना और भी अधिक लाभकारी हो सकता है।
अगस्त 2026 में यात्रा के लिए कई शुभ तिथियां उपलब्ध हैं, जैसे 9, 17, 18, 20 (सुबह 9:07 के बाद), 26, 28, 30 और 31 (सुबह 8:51 के बाद)। विदेश यात्रा के लिए 14, 19 और 26 अगस्त विशेष रूप से अनुकूल मुहूर्त हैं। पंचांग की जानकारी, जैसे राहुकाल, दिशा शूल और नक्षत्र का ध्यान रखकर आप अपनी यात्रा को और भी सुखद और सफल बना सकते हैं।
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