अगस्त 2026 में बना रहे यात्रा का प्लान? जानिए कौन-सी तिथियां हैं सबसे शुभ

– यात्रा की तारीख तय करते समय परिवार की सुविधा और स्कूल/ऑफिस की छुट्टियों का भी ध्यान रखें।

– पंचांग के अनुसार सुबह का समय शुभ माना जाता है, इसलिए सुबह की यात्रा को प्राथमिकता दें।

– राहुकाल और दिशा शूल जैसी ज्योतिषीय बाधाओं से बचें, पंचांग में ये स्पष्ट रूप से दिए होते हैं।

– विदेश यात्रा के लिए विशेष मुहूर्त (14, 19, 26 अगस्त) को प्राथमिकता दें, विशेषकर यदि यह लंबी या महत्वपूर्ण यात्रा है।