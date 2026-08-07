रेलवे क्रॉसिंग पर ROB-RUB स्थायी समाधान बन पाएगा? जानिए इनके फायदे और निर्माण की स्थिति?

रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) का निर्माण एक बार फिर चर्चा में है। खासकर जब यह सवाल उठता है कि क्या यह वाकई में एक स्थायी समाधान है? आइए, इस मुद्दे को ताजा आंकड़ों और विशेषज्ञों की राय के साथ समझते हैं। हालांकि, ROB/RUB एक स्थायी समाधान, तभी माना जा सकता है, जब राज्य सरकारें समय पर भूमि, धन और समन्वय उपलब्ध कराएं। निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा नियमित रूप से हो।