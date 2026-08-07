पूजा स्थल की सही दिशा क्या हो: ये आसान टिप्स घर में लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा!

पूजा करते समय उपासक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा ज्ञान और आत्मिक विकास के लिए, उत्तर दिशा धन-प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। वास्तु के अनुसार, मूर्ति का मुख पश्चिम या दक्षिण की ओर होना चाहिए, ताकि उपासक पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पूजा कर सके। मूर्तियां दीवार से थोड़ी ऊंचाई पर रखें और एक-दूसरे के सामने सीधे न रखें, इससे ऊर्जा में टकराव हो सकता है।