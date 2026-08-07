खेत के रास्ते का अधिकार किसका? पड़ोसी ने रास्ता बंद कर दिया तो किसान क्या कर सकता है?

चक रोड वह सार्वजनिक कृषि मार्ग होता है जिसे किसानों को खेत तक पहुंच देने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसका उपयोग गांव के एक से अधिक किसान कर सकते हैं। चक रोड पर आमतौर पर कोई व्यक्ति निजी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति चक रोड पर कब्जा करता है या रास्ता बंद करता है, तो राजस्व विभाग कार्रवाई कर सकता है।