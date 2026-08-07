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खेत के रास्ते का अधिकार किसका? पड़ोसी ने रास्ता बंद कर दिया तो किसान क्या कर सकता है?

Farm path dispute resolution : क्या पड़ोसी ने आपके खेत का रास्ता बंद कर दिया है? जानें चक रोड और निजी रास्ते का अंतर, भू-नक्शे की जांच, SDM व तहसीलदार से शिकायत और रास्ता खुलवाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 07, 2026

खेत का रास्ता बंद होने पर क्या करें

खेत का रास्ता बंद होने पर क्या करें

गांवों में खेत तक पहुंचने वाले रास्ते को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। कई बार किसान वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग कर रहा होता है, उसे पड़ोसी अचानक बंद कर देता है। कहीं खेत तक जाने का रास्ता जोत लिया जाता है, कहीं मेड़ बनाकर रास्ता रोक दिया जाता है और कहीं रास्ते पर कब्जा कर लिया जाता है।

ऐसी स्थिति में किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या खेत तक पहुंचना उसका कानूनी अधिकार है? अगर रास्ता बंद हो जाए तो शिकायत कहां करें और क्या कोर्ट जाना जरूरी होगा?

जमीन और रास्ते से जुड़े विवादों में नियमों की जानकारी न होने के कारण कई किसान वर्षों तक परेशानी झेलते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि खेत के रास्ते से जुड़े अधिकार क्या हैं और विवाद होने पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

खेत तक पहुंचने का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है?

किसी भी कृषि भूमि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल जमीन नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी होता है। यदि किसान अपनी जमीन तक ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, बीज, खाद या फसल नहीं पहुंचा सकता, तो जमीन होने के बावजूद उसका उपयोग मुश्किल हो जाता है। इसी कारण कानून भी इस बात को महत्व देता है कि भूमि मालिक को अपनी जमीन तक उचित पहुंच (Access) मिलनी चाहिए।

सबसे पहले पता करें कि रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं

रास्ते को लेकर विवाद होने पर सबसे पहला कदम यह देखना होना चाहिए कि संबंधित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं।इसके लिए किसान अपने इन दस्तावेज देख सकता है-

  • भू-नक्शा (Map)
  • खसरा रिकॉर्ड
  • खतौनी
  • चकबंदी नक्शा
  • ग्राम समाज भूमि रिकॉर्ड

यदि रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसे बंद करना या उस पर कब्जा करना आसान नहीं होता। आज अधिकांश राज्यों में भू-नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध है, जहां किसान अपने खसरा नंबर के आधार पर रास्ते की स्थिति देख सकता है।

चक रोड और निजी रास्ते में क्या अंतर है?

चक रोड वह सार्वजनिक कृषि मार्ग होता है जिसे किसानों को खेत तक पहुंच देने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इसका उपयोग गांव के एक से अधिक किसान कर सकते हैं। चक रोड पर आमतौर पर कोई व्यक्ति निजी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति चक रोड पर कब्जा करता है या रास्ता बंद करता है, तो राजस्व विभाग कार्रवाई कर सकता है।

निजी रास्ता क्या होता है?

निजी रास्ता किसी व्यक्ति की निजी भूमि का हिस्सा होता है। यदि कोई किसान वर्षों से किसी दूसरे की निजी जमीन से होकर खेत तक पहुंच रहा है, तो हर मामले में उसे कानूनी अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। ऐसे मामलों में पुराने उपयोग, दस्तावेज और स्थानीय परिस्थितियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यही कारण है कि चक रोड और निजी रास्ते का अंतर समझना जरूरी है।

पड़ोसी ने रास्ता बंद कर दिया तो क्या करें?
यदि कोई पड़ोसी खेत तक जाने वाला रास्ता बंद कर देता है, तो सबसे पहले विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि समाधान नहीं निकलता, तो किसान को रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

पहला कदम: रिकॉर्ड जुटाएं

  • भू-नक्शा डाउनलोड करें।
  • खसरा और खतौनी की प्रति लें।
  • पुराने रिकॉर्ड और नक्शों का मिलान करें।
  • यदि संभव हो तो रास्ते की पुरानी तस्वीरें या स्थानीय गवाहों की जानकारी रखें।

शिकायत कहां करें?

लेखपाल और कानूनगो : सबसे पहले संबंधित लेखपाल या कानूनगो को शिकायत दी जा सकती है। वे मौके पर जाकर जांच कर सकते हैं और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

तहसीलदार : यदि मामला हल नहीं होता, तो तहसीलदार के पास आवेदन किया जा सकता है। तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जांच कर सकते हैं और आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं।

एसडीएम (SDM) : यदि रास्ते पर अवैध कब्जा या गंभीर विवाद है, तो उपजिलाधिकारी (SDM) के समक्ष शिकायत की जा सकती है। एसडीएम राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता खुलवाने या कब्जा हटाने के निर्देश दे सकते हैं।

क्या राजस्व विभाग रास्ता खुलवा सकता है?

यदि रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और उस पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो राजस्व विभाग कब्जा हटाने की कार्रवाई कर सकता है। कई राज्यों में इसके लिए विशेष राजस्व प्रावधान मौजूद हैं। हालांकि कार्रवाई की प्रक्रिया राज्य और मामले की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है।

कोर्ट कब जाना पड़ता है?

  • जब रिकॉर्ड स्पष्ट न हो।
  • दोनों पक्ष स्वामित्व का दावा कर रहे हों।
  • रास्ता निजी भूमि से होकर गुजरता हो।
  • राजस्व विभाग के आदेश को चुनौती दी जा रही हो।
  • लंबे समय से विवाद चल रहा हो।

ऐसी स्थिति में किसान सिविल कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। कोर्ट रिकॉर्ड, नक्शे, गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है।

क्या केवल वर्षों से रास्ता इस्तेमाल करने से अधिकार मिल जाता है?

यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। केवल वर्षों तक रास्ते का उपयोग करने से हर मामले में स्वामित्व या स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन लंबे समय से उपयोग, स्थानीय परिस्थितियां और रिकॉर्ड अदालत या प्रशासनिक जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में तथ्य और दस्तावेज दोनों महत्वपूर्ण होते हैं।

विवाद से बचने के लिए क्या करें?

  • खेत के रास्ते की स्थिति रिकॉर्ड में सुनिश्चित करें।
  • चक रोड पर कब्जे की जानकारी मिलते ही शिकायत करें।
  • निजी समझौते को लिखित रूप में रखें।
  • भूमि खरीदते समय रास्ते की कानूनी स्थिति जरूर जांचें।

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Updated on:

07 Aug 2026 05:16 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:16 pm

Hindi News / Patrika+ / खेत के रास्ते का अधिकार किसका? पड़ोसी ने रास्ता बंद कर दिया तो किसान क्या कर सकता है?

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