भारत में रेत का संकट: नदियां खो रही हैं आधार, अवैध खनन कैसे बदल रहा है देश का भूगोल?

भारत में रेत का संकट केवल पर्यावरण समस्या नहीं रही बल्कि आने वाले वर्षों में जल सुरक्षा, कृषि, बाढ़ प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। यदि रेत का दोहन उसकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से अधिक होता रहा, तो नदियों का भूगोल बदलने के साथ-साथ भूजल और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। UNEP की मई 2026 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया पहले ही एक 'सैंड गैप', यानी प्रकृति की पुनर्भरण क्षमता से कहीं तेज रफ्तार से खनन का सामना कर रही है और भारत जैसे तेजी से शहरीकरण कर रहे देश इस गैप के केंद्र में हैं। इसलिए अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रेत कहां से आएगी, बल्कि यह भी है कि क्या भारत अपनी नदियों को बचाते हुए विकास का संतुलन बना पाएगा?