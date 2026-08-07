आपके साथ भी हुई है स्मार्टफोन की बैटरी से जुड़ी धोखाधड़ी? अपनाएं ये जरूरी टिप्स, दोबारा नहीं होगी परेशानी

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)
आजकल स्मार्टफोन खरीदते समय बैटरी की क्षमता, स्वास्थ्य (Battery Health) और चार्जिंग से जुड़ी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि कई बार ये आंकड़े या दावे पूरी तरह सही नहीं होते हैं? आइए समझते हैं कि बैटरी से जुड़े कौन-कौन से धोखे आम हैं? बैटरी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि कई बार बैटरी की वास्तविक क्षमता (Usable Capacity) लेबल पर लिखी गई, क्षमता से 20-30% कम होती है। यह विशेष रूप से नकली या मिश्रित गुणवत्ता वाली बैटरी सेल्स में होता है, जो अक्सर सस्ते विकल्पों में इस्तेमाल होती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बढ़ती हुई समस्या है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन बैटरियों में इस प्रकार की धोखाधड़ी की बात अधिक सामने आती है।
यह धोखा केवल बैटरी सेल्स तक सीमित नहीं है। कई बार फोन की सेटिंग्स में दिखाई गई बैटरी का स्थिति (Battery Health) का आंकड़ा भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कुछ ऐप्स जैसे DevCheck या AccuBattery पुराने तरीकों पर आधारित होते हैं और वे केवल अनुमानित आंकड़े देते हैं, जो निर्माता के आंतरिक टूल से मेल नहीं खाते हैं।
नकली या कम गुणवत्ता वाली बैटरियां केवल कम बैटरी लाइफ नहीं देतीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक होती हैं। उदाहरण के लिए, Sony कंपनी ने चेतावनी दी है कि नकली NP-FZ100 बैटरी कैमरे को चालू नहीं होने देती, डेटा रिकॉर्डिंग में दिक्कत करती है और आग या विस्फोट का खतरा बढ़ा देती है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों में मिश्रित गुणवत्ता वाली बैटरियां थर्मल रनअवे (अचानक अधिक गर्म हो जाना), जल्दी खराब होना और निवेश पर वापसी (ROI) खो देने जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।
स्मार्टफोन बैटरी से जुड़े धोखे अक्सर देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। इसमे कम बैटरी लाइफ, सुरक्षा जोखिम और वित्तीय नुकसान शामिल हैं। असली और नकली बैटरी के बीच फर्क पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सतर्कता, भरोसेमंद स्रोत और सही जानकारी से आप स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप नया फोन या बैटरी खरीदने जा रहे हैं, तो पहले निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट पर बैटरी क्षमता और टेस्टिंग जानकारी देखें। खरीदने के बाद, बैटरी हेल्थ और चार्जिंग व्यवहार पर ध्यान दें। यदि कुछ असामान्य लगे, तो समय रहते जांच करवा लें।
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