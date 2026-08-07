अगर देखा है सिर्फ जयपुर और उदयपुर, तो अभी अधूरा है आपका राजस्थान सफर

राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में अक्सर जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जैसलमेर के किले तैरने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की असली और खूबसूरत कहानियां सिर्फ इन मशहूर शहरों तक सीमित नहीं हैं? जब आप इन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की चमक-दमक और भीड़-भाड़ से परे कदम बढ़ाते हैं, तो आपको राजस्थान का एक बेहद शांत, आत्मीय और जीवंत रूप दिखाई देता है। यह वह राजस्थान है जो यहां के गांवों की मिट्टी, ढाणियों की सादगी, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकसंगीत की धुनों में बसता है। ग्रामीण राजस्थान की यात्रा सिर्फ घूमने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा है जो आपको जीवन के वास्तविक रंगों से जोड़ती है।