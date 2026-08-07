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अगर देखा है सिर्फ जयपुर और उदयपुर, तो अभी अधूरा है आपका राजस्थान सफर

क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की खूबसूरत कहानियां केवल शहरों तक सीमित नहीं हैं? बाहर निकलकर उन अनदेखी संस्कृतियों का अनुभव करें, जहां हर गांव में एक नई कहानी और हर लोक कला में जीवन की गहराई छुपी है।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 07, 2026

Rajasthan

महलों के पार... असली राजस्थान! (AI)

राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में अक्सर जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जैसलमेर के किले तैरने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की असली और खूबसूरत कहानियां सिर्फ इन मशहूर शहरों तक सीमित नहीं हैं? जब आप इन प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की चमक-दमक और भीड़-भाड़ से परे कदम बढ़ाते हैं, तो आपको राजस्थान का एक बेहद शांत, आत्मीय और जीवंत रूप दिखाई देता है। यह वह राजस्थान है जो यहां के गांवों की मिट्टी, ढाणियों की सादगी, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोकसंगीत की धुनों में बसता है। ग्रामीण राजस्थान की यात्रा सिर्फ घूमने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा है जो आपको जीवन के वास्तविक रंगों से जोड़ती है।

बिष्णोई और खूरी: प्रकृति और परंपरा से जुड़ा लोकजीवन

राजस्थान के गांवों में आज भी सदियों पुरानी लोकजीवन की परतें पूरी तरह जिंदा हैं। यहां जीवन की गति धीमी और प्रकृति के प्रति बेहद संवेदनशील है।

बिष्णोई गांव (जोधपुर): यह गांव पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की एक अनोखी मिसाल है। बिष्णोई समुदाय 29 नियमों का पालन करता है, जिनमें पेड़ों की रक्षा और जीवों पर दया करना सबसे ऊपर है। यहां आप खुले मैदानों में चिंकारा और काले हिरणों को स्वतंत्र रूप से घूमते देख सकते हैं। बिष्णोई गांव की यात्रा आपको सिखाती है कि मनुष्य और प्रकृति एक साथ सामंजस्य में कैसे रह सकते हैं।

खूरी गांव (जैसलमेर): रेतीले टीलों के बीच बसा खूरी गांव आपको राजस्थानी ग्रामीण जीवन का एक अद्भुत अनुभव देता है। यहाँ के पारंपरिक मूंछों वाले बुजुर्ग, मिट्टी से लीपे गए घर और छप्पर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। शाम के समय रेत के टीलों पर बोनफायर के साथ कालबेलिया नृत्य और स्थानीय लोक संगीत का आनंद लेना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है।

हस्तशिल्प की जीवंत परंपराएं: बागड़ू और शिल्पग्राम

राजस्थान का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसकी जड़ें आज भी छोटे-छोटे गांवों में बिखरी हुई हैं।

बगरू गांव (जयपुर): जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा बगरू गांव लगभग 400 साल पुरानी "बगरू प्रिंट" तकनीक के लिए जाना जाता है। यहां लकड़ी के ठप्पों (ब्लॉक) और प्राकृतिक रंगों (जैसे हल्दी, नील और अनार के छिलके) की मदद से कपड़ों पर छाप लगाई जाती है। इस गांव में घूमते हुए आप कारीगरों को धूप में कपड़े सुखाते और मेहनत से प्रिंट करते देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ आयोजित वर्कशॉप में भाग लेकर खुद अपने हाथों से अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं।

शिल्पग्राम (उदयपुर): उदयपुर के पास स्थित शिल्पग्राम एक ग्रामीण कला और शिल्प केंद्र है। इसे एक जीवित संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है, जहां राजस्थान के अलावा अन्य पश्चिमी राज्यों के जनजातीय और ग्रामीण जीवन को झोपड़ियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से दिखाया गया है।

लोक कला और संगीत की गहराई: मांगणियार और फड़ चित्रकला

राजस्थान की मिट्टी में संगीत और दृश्य कला का एक अटूट संगम है। यहां का संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा इतिहास और भक्ति का माध्यम है।

मांगणियार समुदाय (बाड़मेर और जैसलमेर): मांगणियार समुदाय के लोग सदियों से लोक संगीत को संजोए हुए हैं। ये कलाकार कामायचा और खड़ताल जैसे पारंपरिक वाद्यों के साथ जब अपनी तान छेड़ते हैं, तो रेगिस्तान की रातें जीवंत हो उठती हैं। इनके गीतों में कृष्ण भक्ति, सूफी कलाम और स्थानीय लोकनायकों की गाथाएं शामिल होती हैं।

पाबूजी की फड़ और शाहपुरा: फड़ चित्रकला एक 30 फीट लंबे कपड़े पर बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकथा है। शाहपुरा (भीलवाड़ा) के जोशी परिवार सदियों से इस कला को जीवंत रखे हुए हैं। भोपा और भोपी (पारंपरिक गायक) इस चित्रित कपड़े के सामने रावणहट्टा बजाते हुए लोकदेवता पाबूजी और देवनारायण जी की गाथा गाकर सुनाते हैं। यह संगीत, नृत्य और दृश्य कला का एक दुर्लभ रूप है।

स्थापत्य और भित्ति-चित्र: शेखावाटी और मंडावा

कला केवल कपड़ों या कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के गांवों की दीवारें भी अपनी कहानियां कहती हैं।

मंडावा और शेखावाटी क्षेत्र: शेखावाटी क्षेत्र को दुनिया की सबसे बड़ी "ओपन-एयर आर्ट गैलरी" कहा जाता है। मंडावा, नवलगढ़ और फतेहपुर जैसे कस्बों और गांवों में बनी पुरानी हवेलियों की दीवारों पर बने भित्ति-चित्र (फ्रेस्को) देखने लायक हैं। इन चित्रों में पौराणिक कथाओं से लेकर अंग्रेजों के जमाने की गाड़ियों और रेलगाड़ियों के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं।

लोकनृत्यों की विविधता: घूमर और कालबेलिया

राजस्थान के लोकनृत्य केवल उत्सवों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह यहां की जनजातीय पहचान और इतिहास को भी दर्शाते हैं।

घूमर: मूल रूप से भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की आराधना के लिए शुरू किया गया यह नृत्य आज राजस्थान के हर प्रमुख उत्सव और शादी-ब्याह की शान है। महिलाओं का लहंगे के साथ गोल-गोल घूमना राजस्थान की भव्यता को दिखाता है।

कालबेलिया नृत्य: सपेरा समुदाय द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य सांप की लहराती चाल और तेज गतियों से प्रेरित होता है। पुंगी और ढोलक की धुन पर जब कालबेलिया नृत्यांगनाएं काले रंग के कढ़ाईदार कपड़ों में थिरकती हैं, तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) में शामिल किया है।

राजस्थान की असली आत्मा उसकी बड़ी-बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि उसके गांवों की सादगी, लोककलाकारों की लगन और ग्रामीण हस्तशिल्प में बसती है। अगली बार जब आप राजस्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो मुख्य पर्यटन रास्तों से थोड़ा हटकर इन अनदेखे गांवों का रुख करें। यहां की शांत हवाएं, लोकसंगीत की तानें और हर कोने में बिखरी कलाएं आपकी यात्रा को न केवल यादगार बनाएंगी, बल्कि आपके दिल को राजस्थान की मिट्टी की सच्ची सुगंध से भर देंगी।

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Updated on:

07 Aug 2026 05:33 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:33 pm

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