मेंटल और फिजिकल भी… भारतीय महिलाओं पर डबल लोड, आखिर इसे कम कौन करेगा?

भारत में, माताओं पर पारंपरिक घरेलू जिम्मेदारियों के साथ पेशेवर भूमिकाओं का दबाव भी होता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के टाइम यूज सर्वे 2024 के अनुसार, 15–59 वर्ष की उम्र में 41% महिलाएं रोजाना घरेलू देखभाल गतिविधियों में शामिल थीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा सिर्फ 21.4% रहा। इसी सर्वे के मुताबिक महिलाएं रोजाना करीब 289 मिनट अवैतनिक घरेलू काम में बिताती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 88 मिनट - यानी महिलाओं का बोझ पुरुषों से तीन गुना से भी ज्यादा है।