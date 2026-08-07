बटाई पर खेत दिया है? जानिए फसल बीमा, मुआवजा, बिजली बिल और सरकारी नोटिस की जिम्मेदारी किसकी होगी

अधिकांश मामलों में कृषि बिजली कनेक्शन जमीन मालिक या रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति के नाम पर होता है। ऐसे में बिजली विभाग बिल भी उसी व्यक्ति के नाम जारी करता है। यदि बटाईदार खेती कर रहा है और सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग कर रहा है, तब भी कानूनी रूप से बिल की जिम्मेदारी कनेक्शन धारक पर ही रहती है। यही कारण है कि बटाई समझौते में यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिजली बिल का भुगतान कौन करेगा।