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बटाई पर खेत दिया है? जानिए फसल बीमा, मुआवजा, बिजली बिल और सरकारी नोटिस की जिम्मेदारी किसकी होगी

Sharecropping rules in India : क्या आप अपनी जमीन बटाई पर देते हैं या बटाईदार हैं? जानें फसल खराब होने पर बीमा क्लेम, मुआवजा, बिजली बिल और सरकारी नोटिस की कानूनी जिम्मेदारी किसकी होती है।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 07, 2026

Sharecropping rules in India

Sharecropping rules in India

भारत में बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन खुद खेती करने के बजाय बटाई (शेयर क्रॉपिंग) पर दूसरे किसानों को दे देते हैं। यह व्यवस्था गांवों में वर्षों से चली आ रही है, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है, बीमा क्लेम करना होता है, सरकारी मुआवजा मिलता है या बिजली बिल और नोटिस आते हैं, तब एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, जमीन मालिक की या बटाईदार की?

कई बार इसी भ्रम के कारण किसान बीमा का लाभ नहीं ले पाते, मुआवजा अटक जाता है और सरकारी नोटिसों को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं। इसलिए बटाई पर खेती करने या खेत देने वाले दोनों पक्षों के लिए नियमों को समझना जरूरी है।

सबसे पहले समझिए बटाई क्या होती है?

बटाई वह व्यवस्था है जिसमें जमीन का मालिक अपनी कृषि भूमि किसी दूसरे किसान को खेती के लिए देता है। खेती करने वाला किसान फसल तैयार करता है और तय अनुपात में उत्पादन या आय का हिस्सा जमीन मालिक को देता है। इस व्यवस्था में जमीन का स्वामित्व नहीं बदलता। भूमि का मालिक वही रहता है, जबकि खेती का वास्तविक संचालन बटाईदार करता है।

यही कारण है कि सरकारी रिकॉर्ड में अक्सर मालिक का नाम दर्ज रहता है, लेकिन खेत में मेहनत करने वाला व्यक्ति कोई और होता है।

फसल बीमा का लाभ किसे मिलेगा?

बटाई से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल फसल बीमा को लेकर होता है। यदि खेत में फसल का नुकसान होता है, तो बीमा क्लेम का अधिकार उस व्यक्ति को मिलेगा जो बीमित किसान के रूप में दर्ज है। यदि बटाईदार ने स्वयं बीमा कराया है और उसका विवरण बीमा रिकॉर्ड में दर्ज है, तो नुकसान होने पर दावा वही कर सकता है।

लेकिन यदि बीमा केवल जमीन मालिक के नाम पर है, तो बीमा राशि उसी के खाते में जाएगी। यही वजह है कि खेती शुरू होने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बीमा किसके नाम पर कराया जाएगा।

प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर क्या होगा?

ओलावृष्टि, बाढ़, भारी बारिश, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजे का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बटाईदार वास्तविक खेती कर रहा है और योजना की पात्रता पूरी करता है, तो कई मामलों में वह मुआवजे का दावा कर सकता है।

हालांकि यह राज्य सरकार की नीति, स्थानीय नियमों और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। इसलिए खेती शुरू होने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहतर होता है कि बटाईदार का नाम संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों में दर्ज हो।

72 घंटे वाला नियम क्यों महत्वपूर्ण है?

फसल बीमा योजनाओं में नुकसान की सूचना समय पर देना बेहद जरूरी होता है। आमतौर पर नुकसान होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देनी होती है। कई मामलों में यह अवधि 72 घंटे तक होती है। यदि सूचना समय पर नहीं दी गई, तो बीमा दावा खारिज भी हो सकता है। इसलिए चाहे मालिक हो या बटाईदार, नुकसान की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग, बैंक या बीमा कंपनी तक पहुंचानी चाहिए।

बिजली बिल किसकी जिम्मेदारी है?

अधिकांश मामलों में कृषि बिजली कनेक्शन जमीन मालिक या रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति के नाम पर होता है। ऐसे में बिजली विभाग बिल भी उसी व्यक्ति के नाम जारी करता है। यदि बटाईदार खेती कर रहा है और सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग कर रहा है, तब भी कानूनी रूप से बिल की जिम्मेदारी कनेक्शन धारक पर ही रहती है। यही कारण है कि बटाई समझौते में यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिजली बिल का भुगतान कौन करेगा।

सरकारी नोटिस किसे मिलेंगे?

भूमि से जुड़े अधिकांश सरकारी नोटिस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति को भेजे जाते हैं।

  • भूमि अधिग्रहण नोटिस
  • सिंचाई परियोजना संबंधी नोटिस
  • राजस्व विभाग के नोटिस
  • भूमि विवाद से जुड़े पत्र
  • बिजली विभाग की कार्रवाई

यदि जमीन मालिक और खेती करने वाला व्यक्ति अलग-अलग हैं, तो बटाईदार को इन नोटिसों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। इससे कई बार कानूनी और वित्तीय नुकसान हो सकता है।

लिखित समझौता क्यों जरूरी है?

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश बटाई व्यवस्था मौखिक सहमति पर आधारित होती है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि लिखित समझौता दोनों पक्षों के हित में होता है।

  • फसल का हिस्सा कितना होगा
  • बीमा कौन कराएगा
  • मुआवजा किसे मिलेगा
  • बिजली बिल कौन भरेगा
  • सरकारी नोटिस मिलने पर सूचना कौन देगा
  • खेती की अवधि कितनी होगी

ऐसा करने से भविष्य में विवाद की संभावना कम हो जाती है।

जमीन मालिक को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

  • बटाईदार की पहचान स्पष्ट हो।
  • खेती से जुड़ी जिम्मेदारियां लिखित रूप में तय हों।
  • बीमा और मुआवजे का अधिकार स्पष्ट हो।
  • बिजली और अन्य खर्चों की जिम्मेदारी तय हो।
  • बटाईदार को क्या ध्यान रखना चाहिए?

बटाईदार को भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। उसे चाहिए कि-

  • लिखित सहमति पत्र ले।
  • फसल बीमा की स्थिति स्पष्ट करे।
  • नुकसान होने पर तुरंत सूचना दे।
  • बिजली और सिंचाई खर्च का रिकॉर्ड रखे।
  • सरकारी योजनाओं की पात्रता की जानकारी रखे।

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Updated on:

07 Aug 2026 05:03 pm

Published on:

07 Aug 2026 05:02 pm

Hindi News / Patrika+ / बटाई पर खेत दिया है? जानिए फसल बीमा, मुआवजा, बिजली बिल और सरकारी नोटिस की जिम्मेदारी किसकी होगी

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