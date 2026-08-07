जेद्दा डिफेंस डील पर भारत की चुप्पी क्यों? ‘इस्लामिक NATO’ का असर सिर्फ सुरक्षा नहीं, आपकी जेब और नौकरी तक

सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों में करीब 88-90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं (विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अकेले UAE में 35.5 लाख से अधिक और सऊदी अरब में 24.6 लाख से अधिक भारतीय हैं)। यह सिर्फ काल्पनिक जोखिम नहीं रह गया है, फरवरी 2026 के अंत से अब तक अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते करीब 2.8 लाख भारतीय पहले ही खाड़ी देशों से स्वदेश लौट चुके हैं, विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी पुष्टि की है। हालांकि इस नए रक्षा समझौते के कारण भारतीय कामगारों की नौकरी या सुरक्षा पर किसी तत्काल अतिरिक्त खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता का असर श्रम बाजार, निर्माण परियोजनाओं और व्यापारिक गतिविधियों पर पहले से दिखने लगा है।