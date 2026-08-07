7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

जेद्दा डिफेंस डील पर भारत की चुप्पी क्यों? ‘इस्लामिक NATO’ का असर सिर्फ सुरक्षा नहीं, आपकी जेब और नौकरी तक

Islamic NATO India Impact: जेद्दा में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील को 'Islamic NATO' कहा जा रहा है। जानिए इसका भारतीय कामगारों, तेल कीमतों और सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है और भारत सरकार अब तक चुप क्यों है।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Sanjana Kumar

Aug 07, 2026

Islamic NATO India Impact

Islamic NATO India Impact: सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील को क्यों कहा जा रहा 'Islamic NATO' , भारत ने क्यों साधी चुप्पी? (AI Creative)

Islamic NATO Impact on India: जेद्दा में शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुई इस डील ने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कई मीडिया रिपोर्टों और क्षेत्रीय सूत्रों में इसे अनौपचारिक रूप से 'Islamic NATO' कहा जा रहा है, हालांकि तीनों देशों ने इसे आधिकारिक नाम नहीं दिया है।

यह डील अमेरिका-ईरान युद्ध, होर्मुज़ जलडमरूमध्य और लाल सागर में शिपिंग बाधित होने की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसने खाड़ी देशों की सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया है। यह समझौता करीब एक साल की बातचीत के बाद फाइनल हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका असर आम भारतीय पर भी पड़ सकता है? इसका जवाब केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज भारतीय कामगारों, तेल की कीमतों और भारत की विदेश नीति तक सुनाई दे सकती है।

भारत की चुप्पी क्यों?

सितंबर 2025 में जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट (SMDA) साइन किया था, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सरकार इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करेगी। करीब 11 महीने बाद, अब जब तुर्किये भी इस ढांचे में औपचारिक रूप से शामिल हो चुका है, तब तक भारत सरकार की ओर से कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह चुप्पी दो वजहों से हो सकती है या तो यह एक सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति है, ताकि सऊदी अरब के साथ भारत के 41.88 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा साझेदारी पर कोई आंच न आए या फिर यह दिखाता है कि भारत की नीति अभी भी सिर्फ 'निगरानी' के स्तर पर अटकी है, ठोस रणनीतिक जवाब पर नहीं। तुलना के लिए, चीन-पाकिस्तान गठजोड़ पर भारत आमतौर पर तुरंत और कड़ा बयान देता रहा है। लेकिन सऊदी-तुर्किये-पाकिस्तान की इस नई नजदीकी पर अब तक की खामोशी नई दिल्ली की 'गल्फ डिप्लोमेसी बनाम सुरक्षा चिंता' वाली दुविधा को उजागर करती है।

  1. खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों पर क्या असर?

सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों में करीब 88-90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं (विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अकेले UAE में 35.5 लाख से अधिक और सऊदी अरब में 24.6 लाख से अधिक भारतीय हैं)। यह सिर्फ काल्पनिक जोखिम नहीं रह गया है, फरवरी 2026 के अंत से अब तक अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते करीब 2.8 लाख भारतीय पहले ही खाड़ी देशों से स्वदेश लौट चुके हैं, विदेश मंत्रालय ने खुद इसकी पुष्टि की है। हालांकि इस नए रक्षा समझौते के कारण भारतीय कामगारों की नौकरी या सुरक्षा पर किसी तत्काल अतिरिक्त खतरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता का असर श्रम बाजार, निर्माण परियोजनाओं और व्यापारिक गतिविधियों पर पहले से दिखने लगा है।

  1. तेल महंगा हुआ तो, सबसे पहले आपकी जेब प्रभावित होगी

भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात करता है, जिसमें सऊदी अरब से करीब 18% कच्चा तेल और 22% LPG आता है। यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से समुद्री व्यापार या तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और महंगाई पर दिखाई दे सकता है। हालांकि यह प्रभाव सीधे इस रक्षा समझौते से नहीं बल्कि, व्यापक क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

  1. क्या भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी?

सितंबर 2025 के सऊदी-पाकिस्तान समझौते पर भारत ने सतर्क प्रतिक्रिया दी थी। अब तुर्किये भी औपचारिक रूप से इस ढांचे का हिस्सा बन चुका है, तो नई दिल्ली को इसके सामरिक प्रभावों का मूल्यांकन करना ही होगा। लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से इस नए घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और यह अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है।

  1. कश्मीर और सीमा पर क्या बदलेगा?

कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान को मजबूत सैन्य सहयोग मिलने से वह क्षेत्रीय स्तर पर अधिक आत्मविश्वास दिखा सकता है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि इससे नियंत्रण रेखा (LoC) या कश्मीर की स्थिति में तत्काल कोई बदलाव आ जाएगा। वास्तविक प्रभाव राजनीतिक फैसलों, सैन्य रणनीति और आगे की कूटनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगा।

  1. 'इस्लामिक NATO' नाम कितना सही है?

'Islamic NATO' कोई आधिकारिक नाम नहीं है, यह कुछ मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषकों द्वारा दिया गया एक अनौपचारिक नाम है। अब तक सामने आई जानकारी में इसे 'रक्षा सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय खतरों को रोकने वाला समझौता' बताया गया है। सितंबर 2025 के सऊदी-पाकिस्तान पैक्ट में NATO के आर्टिकल-5 जैसी शर्त कि एक पर हमला तो सब पर हमला शामिल थी, लेकिन नए त्रिपक्षीय समझौते के पूरे प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए इसे नाटो जैसी पूर्ण औपचारिक सैन्य संधि मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

फैक्ट फाइल: भारत-खाड़ी आर्थिक रिश्ता

  • भारत-सऊदी द्विपक्षीय व्यापार : करीब 41.88 अरब डॉलर (वित्त वर्ष 2024-25)
  • भारत की कुल कच्चे तेल जरूरत का सऊदी अरब से आयात : करीब 18%
  • खाड़ी देशों में भारतीयों की संख्या : करीब 88-90 लाख (UAE, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान मिलाकर)
  • फरवरी 2026 के बाद से अब तक स्वदेश लौटे भारतीय : करीब 2.8 लाख

जेद्दा में हुई यह डील पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है, लेकिन इसका असली आकार अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। न तो समझौते के सारे प्रावधान सार्वजनिक किए गए हैं और न ही भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया आई है। यही इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अब आने वाले दिनों में समझौते के पूरे प्रावधान सार्वजनिक होंगे, जिसके बाद भारत सरकार की संभावित प्रतिक्रिया पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। तब तक के लिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित रहेगा या आम भारतीय की जेब, नौकरी और सुरक्षा तक भी पहुंचेगा।

खारे पानी से धोते हैं बाल? कहीं यही आदत तो नहीं बना रही बालों को रूखा, बेजान और टूटने वाला!

ये भी पढ़ें
Salt Water Hair Care Tips

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 04:19 pm

Published on:

07 Aug 2026 04:19 pm

Hindi News / Patrika+ / जेद्दा डिफेंस डील पर भारत की चुप्पी क्यों? ‘इस्लामिक NATO’ का असर सिर्फ सुरक्षा नहीं, आपकी जेब और नौकरी तक

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कहां मिलेगा लाइसेंस? समझे पूरी गाइड

Agricultural products and fertilizers shop
Patrika+

बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

Electricity Bill Savings
Patrika+

अगस्त 2026 में बना रहे यात्रा का प्लान? जानिए कौन-सी तिथियां हैं सबसे शुभ

August 2026 Travel Muhurat
Patrika+

रेलवे क्रॉसिंग पर ROB-RUB स्थायी समाधान बन पाएगा? जानिए इनके फायदे और निर्माण की स्थिति?

ROB and RUB at railway crossings
Patrika+

पूजा स्थल की सही दिशा क्या हो: ये आसान टिप्स घर में लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा!

Puja Room Vastu
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.