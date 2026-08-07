खारे पानी से धोते हैं बाल? कहीं यही आदत तो नहीं बना रही बालों को रूखा, बेजान और टूटने वाला!

Salt Water Hair Care: समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन समुद्र का खारा पानी आपके बालों के लिए उतना दोस्त नहीं जितना दिखता है। कई लोग मानते हैं कि नमक वाला पानी स्कैल्प को साफ करता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे बाल झड़ने लगते हैं। सच इन दोनों के बीच है। हेयर एक्सपर्ट की मानें तो समुद्री पानी में मौजूद नमक और अन्य खनिज बालों की बाहरी परत से नमी खींच सकते हैं, जिससे बाल रूखे, उलझे और कमजोर महसूस हो सकते हैं। ऐसे में यदि बाल पहले से ही कलर-ट्रीटेड, केमिकल-ट्रीटेड या फिर घुंघराले हैं, तो नुकसान की संभावना और बढ़ सकती है।