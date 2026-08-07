कृषि क्षेत्र में नई क्रांति: ड्रोन तकनीक से संवरती खेती, किसानों की घटी लागत और बढ़ी आय

भारतीय कृषि प्रणाली पारंपरिक तरीकों से निकलकर आधुनिक तकनीक की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। सदियों से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव हाथ से या पारंपरिक संसाधनों से होता आया है, जिसमें भारी श्रम, समय और लागत लगती थी। लेकिन आज ड्रोन तकनीक केवल रक्षा या मनोरंजन तक सीमित न रहकर भारत के खेतों में एक नई कृषि क्रांति की नींव रख चुकी है।ड्रोन तकनीक ने खेती-बाड़ी को अधिक सटीक, त्वरित और किफायती बना दिया है। यह न केवल समय और पैसे की बचत कर रही है, बल्कि फसलों की सेहत सुधारने और किसानों की शुद्ध आय बढ़ाने में चमत्कारिक परिणाम दे रही है।