कृषि क्षेत्र में नई क्रांति: ड्रोन तकनीक से संवरती खेती, किसानों की घटी लागत और बढ़ी आय

खेती की नई क्रांति (AI)
भारतीय कृषि प्रणाली पारंपरिक तरीकों से निकलकर आधुनिक तकनीक की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। सदियों से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव हाथ से या पारंपरिक संसाधनों से होता आया है, जिसमें भारी श्रम, समय और लागत लगती थी। लेकिन आज ड्रोन तकनीक केवल रक्षा या मनोरंजन तक सीमित न रहकर भारत के खेतों में एक नई कृषि क्रांति की नींव रख चुकी है।ड्रोन तकनीक ने खेती-बाड़ी को अधिक सटीक, त्वरित और किफायती बना दिया है। यह न केवल समय और पैसे की बचत कर रही है, बल्कि फसलों की सेहत सुधारने और किसानों की शुद्ध आय बढ़ाने में चमत्कारिक परिणाम दे रही है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है:
BharatRohan, TRITHI Robotics, Agrotech Risk और AGRIDRONE जैसे भारतीय एग्री-टेक स्टार्टअप्स खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन डेटा का संयोजन कर रहे हैं।
तकनीक के विस्तार के साथ-साथ कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं:
समाधान: सरकार द्वारा दी जा रही 50% से 100% सब्सिडी और FPO/SHG आधारित 'कस्टम हायरिंग सेंटर' (Custom Hiring Centres) मॉडल इसे हर किसान के लिए सुलभ बना रहे हैं।
समाधान: KVK और आईटीआई (ITI) स्तर पर ड्रोन पायलट कोर्स का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
समाधान: नियमों को सरल बनाया जा रहा है और अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
यदि आप इस तकनीक का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
ड्रोन खेती अब कोई दूर का सपना या केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, यह भारतीय किसानों की वास्तविक समस्याओं का व्यावहारिक और वैज्ञानिक समाधान बन चुकी है। यह तकनीक समय और पैसा बचाने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। जैसे-जैसे प्रशिक्षण और सरकारी प्रोत्साहन का दायरा बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह तकनीक भारत के हर खेत तक पहुंचेगी। यदि किसान और ग्रामीण उद्यमी सही समय पर इस बदलाव को अपनाते हैं, तो भारतीय कृषि न केवल आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई मिसाल कायम करेगी।
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