आखिर भारतीय मंदिरों में ऐसा क्या है, जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लाता है? स्थापत्य और निर्माण के बेजोड़ मिसाल

भारत की भूमि को यदि 'देवभूमि' कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सदियों से भारतीय मंदिर न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि विश्वभर के शोधकर्ताओं, पर्यटकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। दुनिया भर में कई प्राचीन सभ्यताएं समय के साथ इतिहास के पन्नों में विलीन हो गईं, लेकिन भारत की मंदिर परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत, निरंतर और ऊर्जावान है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारतीय मंदिर पूरी दुनिया को अपनी ओर क्यों खींचते हैं? इसका उत्तर केवल उनके धार्मिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके गहन विज्ञान, अद्भुत स्थापत्य कला, समृद्ध इतिहास और सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में छिपा हुआ है।