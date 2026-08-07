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आखिर भारतीय मंदिरों में ऐसा क्या है, जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लाता है? स्थापत्य और निर्माण के बेजोड़ मिसाल

भारतीय मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था, कला, इतिहास और विज्ञान का अद्भुत संगम हैं। जानिए भारत के प्रमुख मंदिरों का वैश्विक प्रभाव और उनका इतिहास।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 07, 2026

temple

मंदिरों का अद्भुत विज्ञान! (AI)

भारत की भूमि को यदि 'देवभूमि' कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सदियों से भारतीय मंदिर न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि विश्वभर के शोधकर्ताओं, पर्यटकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। दुनिया भर में कई प्राचीन सभ्यताएं समय के साथ इतिहास के पन्नों में विलीन हो गईं, लेकिन भारत की मंदिर परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत, निरंतर और ऊर्जावान है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारतीय मंदिर पूरी दुनिया को अपनी ओर क्यों खींचते हैं? इसका उत्तर केवल उनके धार्मिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उनके गहन विज्ञान, अद्भुत स्थापत्य कला, समृद्ध इतिहास और सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में छिपा हुआ है।

स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग का चमत्कार

भारतीय मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अलौकिक और जटिल स्थापत्य (Architecture) है। उस दौर में जब आधुनिक क्रेन, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग या लेजर तकनीक नहीं थी, तब भारतीय शिल्पकारों ने पत्थरों को काटकर ऐसे मंदिर तराशे जो आज के इंजीनियरों को भी हैरत में डाल देते हैं।

  • एलोरा का कैलाश मंदिर: महाराष्ट्र में स्थित यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर (Rock-cut architecture) बनाया गया है। बिना किसी जोड़ के एक पूरी पहाड़ी को मंदिर का रूप देना दुनिया में अकेला और अद्वितीय उदाहरण है।
  • तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर: द्रविड़ शैली का यह उत्कृष्ट नमूना बिना किसी सीमेंट या चूने के, केवल पत्थरों की इंटरलॉकिंग तकनीक (Interlocking style) से बना है। इसके शिखर पर 80 टन का एक अखंड पत्थर (Single granite block) स्थापित है, जिसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना आज भी रहस्य है।
  • शैलीगत विविधता: उत्तर भारत की 'नागर' शैली, दक्षिण भारत की 'द्रविड़' शैली और दोनों का संगम 'वेसर' शैली ये तीनों मिलकर भारत के स्थापत्य भंडार को समृद्ध बनाती हैं। पत्तड़कल और खजुराहो जैसी जगहें इस सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास की गवाह हैं।

स्थलपुराण और पौराणिक कथाएं: आस्था का पुल

हर प्रमुख भारतीय मंदिर के पीछे एक 'स्थलपुराण' होता है। यानी उस विशेष स्थान, मंदिर की स्थापना और उससे जुड़े दैवीय चमत्कारों की प्राचीन कथा। काशी विश्वनाथ, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ पुरी, मीनाक्षी अम्मन और रामेश्वरम जैसे धामों की कथाएं केवल पौराणिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे उस स्थान की ऊर्जा, इतिहास और मानवीय आस्था को आपस में जोड़ती हैं। ये स्थलपुराण सदियों से पीढ़ियों को एक-दूसरे से जोड़े रखने का कार्य कर रहे हैं। जब कोई विदेशी पर्यटक इन मंदिरों में कदम रखता है, तो वह केवल पत्थर की इमारत नहीं देखता, बल्कि उन दीवारों में दर्ज हजारों साल पुरानी जीवंत परंपराओं को महसूस करता है।

आध्यात्मिक विज्ञान और ऊर्जा केंद्र

भारतीय परंपरा में मंदिर को केवल प्रार्थना स्थल (House of Prayer) नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र (Energy Center) माना गया है। प्राचीन आगम शास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार:

  • गर्भगृह और मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा: मंदिर का निर्माण ऐसी जगह किया जाता था जहां पृथ्वी की चुंबकीय और सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक हो। गर्भगृह में स्थापित मूर्ति की 'प्राण-प्रतिष्ठा' तांत्रिक और वैदिक विधि से की जाती है, जिससे वह स्थान सकारात्मक तरंगों का केंद्र बन जाता है।
  • पांच तत्वों का संतुलन: मंदिर की संरचना मनुष्य के शरीर और ब्रह्मांड के पांच तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर की परिक्रमा करना, नंगे पैर चलना, घंटी बजाना और चरणामृत लेना ये सभी क्रियाएं मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रीढ़

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय मंदिर केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं थे। वे पूरे समाज की धुरी (Hub of Civilization) हुआ करते थे:

  • कला और शिक्षा के केंद्र: मंदिर ही वे स्थान थे जहां शास्त्रीय संगीत, नृत्य (जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी), चित्रकला और मूर्तिकला को संरक्षण मिला। मंदिरों से जुड़े प्रांगणों में ही गुरुकुल और पाठशालाएं चलती थीं।
  • सामुदायिक मिलन स्थल: त्योहारों, उत्सवों और सामाजिक निर्णयों के लिए मंदिर ही मुख्य मंच का काम करते थे। आज भी भारतीय शहरों और गांवों का सांस्कृतिक ढांचा मंदिरों के इर्द-गिर्द ही बुना जाता है।

आर्थिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण में योगदान

भारतीय मंदिरों का आर्थिक आयाम भी बहुत व्यापक है। देश में लगभग 8 से 10 लाख मंदिर हैं। इनमें से कई बड़े मंदिर ट्रस्ट न केवल विशाल संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं:

  • धार्मिक पर्यटन (Spiritual Tourism): मंदिर आधारित पर्यटन करोड़ों लोगों को रोजगार देता है चाहे वे गाइड हों, हस्तशिल्प कारीगर हों, परिवहन सेवा देने वाले हों या छोटे व्यापारी।
  • पुनर्निर्माण और स्वाभिमान का प्रतीक: इतिहास में सोमनाथ जैसे कई मंदिरों को आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन हर बार ये मंदिर अपनी राख से दोबारा खड़े हुए। स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और हाल ही में मई 2026 में इसके 75वें पुनः उद्घाटन ('स्वाभिमान पर्व') जैसे आयोजन यह साबित करते हैं कि ये मंदिर भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और कभी न झुकने वाली जीजीविषा के प्रतीक हैं।

विविधता, सहिष्णुता और वैश्विक आकर्षण

भारतीय मंदिरों की सबसे बड़ी सुंदरता उनकी विविधता में है। खजुराहो के कामुक और जीवन-दर्शन को दर्शाते शिल्पों से लेकर, एलोरा की बौद्ध व जैन गुफाओं और वैष्णव-शैव पीठों तक यह विविधता भारत की सहिष्णु और समावेशी सोच को दर्शाती है। यही कारण है कि आज पश्चिमी देशों से लेकर सुदूर पूर्व तक, लोग भारतीय योग, ध्यान और मंदिर संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कंबोडिया का 'अंगकोर वाट' हो या दुनिया भर में बन रहे भव्य बीएपीएस (BAPS) स्वामीनारायण मंदिर, भारतीय मंदिर वास्तुकला और दर्शन की गूंज आज वैश्विक हो चुकी है।

भारत के मंदिर केवल पत्थर, ईंट और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, वे भारत की आत्मा, उसका इतिहास और उसकी जीवंत चेतना हैं। वे हमें अतीत की महानता से जोड़ते हैं, वर्तमान में शांति प्रदान करते हैं और भविष्य के लिए सांस्कृतिक दिशा तय करते हैं। अगली बार जब आप किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें, तो केवल शीश न झुकाएं, बल्कि उसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, उसके गर्भगृह की नीरवता और उसकी स्थापत्य शैली की कहानी को भी सुनने की कोशिश करें। यही वह अनुभव है जो भारत के मंदिरों को पूरी दुनिया के लिए एक अनूठा और अविस्मरणीय आकर्षण बनाता है।

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Updated on:

07 Aug 2026 01:03 pm

Published on:

07 Aug 2026 01:03 pm

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